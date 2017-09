Összefogás nélkül nincs jövője a magyarságnak

Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott vasárnap jelentette ki, hogy szerinte nincs jövője a magyarságnak, ha nem fogunk össze. A horvátországi Sepsén beszélt, ahol a pécsi székhelyű Határon Túli Magyarságért Alapítvány állított emléktáblát Ádám Jenő horvátországi és magyarországi magyar politikus, polgármester, megyei képviselő emlékére.



Szili Katalin emlékeztetett: 1923-ban, amikor Ádám Jenő született, Sepse már nem tartozott Magyarországhoz. Viszont ez a település egy olyan embert adott a magyarságnak, aki mindig magyar volt, magyarul álmodott, magyarul imádkozott, magyarul gazdálkodott és tartotta össze közösségét.



Részt vett a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány munkájában még 90 évesen is, és örömmel üdvözölte azokat az intézkedéseket, amelyek, az állampolgárságtól kezdődően azokat a jogokat jelentette, ami az itt élő magyarság számára ma is a legfontosabb - fogalmazott Szili Katalin.



Mint mondta: "Ádám Jenő volt az, aki tudta, hogy nekünk össze kell fogni, és ezt a példát kellene ma is megfogadnunk".



Szili Katalin úgy vélte: a magyarságnak csak és kizárólag akkor van jövője - még ezekben az időkben is, amikor a kárpát-medencei magyarság nagy része már az Európai Unión állampolgára -, ha meg tudja tartani közösségeit és nyelvét, meg tudja őrizni identitását Sepsén, a Drávaszögben, de akár Székelyföldön, a Felvidéken, a Muravidéken vagy a Kárpát-medence bármely sarkán.



"Számomra Ádám Jenő az összefogást jelenti, a példát" - mondta a miniszterelnöki megbízott, majd hozzáfűzte: emléktáblát annak állítanak, aki nem csak a mának szól, hanem a következő generációknak is.



Bokor Béla, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke az MTI-nek elmondta: az emléktáblával példát akartak mutatni a fiataloknak, hogy aki ilyen életutat járt be, különleges és megbecsülendő.



Ádám Jenő 2014-ben halt meg 91 éves korában.