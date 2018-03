Orbán Viktor szerint a tét, hogy bevándorlóország leszünk-e

Az április 8-ai választás legnagyobb tétje az, hogy bevándorlóállammá válik-e Magyarország, és sikerül-e megőrizni a biztonságot, az európai kultúrát és életmódot - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A kormányfő szerint a terrorveszély fokozódása és a közbiztonság romlása összefügg a migrációval. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a bevándorlás veszélybe sodorja az európai kultúra egyik sarokkövét, a női egyenjogúságot, és kijelentette: Magyarország álláspontja szerint a kontinens megtelt, a határokat meg kell védeni, a migránsokat pedig Európán kívül kell tartani. Ha megszűnik az illegális migráció, nem lesz kiket szétosztani, és ezzel a kvótavitáktól is megszabadulna az EU - tette hozzá.

Orbán Viktor közölte, hogy Brüsszel az európai pénzek jelentős részét a migránsokra akarja költeni, az új uniós előterjesztés szerint pedig Magyarországra már az első körben 10 ezer migráns érkezne.Az ehhez előírt fejenkénti 9 millió forintos ellátás tönkretenné a nehezen elért gazdasági eredményeket, vagyis nemcsak kulturális okokból nem szabad migránsok tízezreit küldeni egy-egy tagállamba, hanem azért is, mert meghaladná az országok teherbírását - tette hozzá.A miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte az olaszországi változásokat, hiszen - mint mondta - az EU három nagy tagállamának egyikében az emberek túlnyomó többsége már a bevándorlás ellen foglalt állást, és ennek a hatása az EU központjában is érezhető.Európa legfontosabb kérdése tehát a bevándorlás, hiába cenzúrázzák hát a migrációról és a terrorizmusról szóló híreket az interneten is - mondta. Hozzátette, hogy a magyarországi ellenzék pártjai - amelyek szerinte Soros György megbízásait teljesítik -, továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a problémáról nem szabad beszélni.A kormányfő továbbra is arra számít, hogy a választásokra a kormány jelöltjeivel szemben egyetlen ellenzéki jelölt áll majd. Utóbbiak eszközének a rejtőzködést nevezte, hiszen - mint mondta - az ellenzék mögött álló erők valódi céljai ellentétesek az emberek akaratával, ezért nem állnak ki nyíltan, leplezik magukat, miközben beépültek döntéshozatali központokba és ott vannak Brüsszelben is.Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a "Soros-hálózat" ellen a leleplezés a legjobb eszköz, vagyis meg kell mutatni, mit akarnak valójában elérni ezek a szervezetek, a választások után pedig átláthatóságra kell kényszeríteni őket, és meg kell tiltani a migráció támogatását.Soros Györgynek Amerikába kellene mennie ahelyett, hogy Magyarország sorsát akarja megváltoztatni - tette hozzá. A miniszterelnök szerint nem lehet többé kitenni azokat, akik bejönnek Magyarországra, ezért a migráció kérdésére nem szabad rossz választ adni. Megjegyezte: amíg a magyar választók a jelenlegi kormányt tüntetik ki a bizalmukkal, mindez nem fog bekövetkezni.Orbán Viktor az interjúban kiemelte azt is, hogy elérhető közelségbe került a teljes foglalkoztatottság, felépült az új, munkára épülő gazdasági rendszer, 10 millió ember összefogásának köszönhetően pedig Magyarország 2010 után kikerült a csőd fogságából.A kormány azonban nem az elért eredményekkel, hanem a jövő kérdéseivel kíván foglalkozni - mondta a miniszterelnök.