Orbán Viktor: nem folytatni fogjuk a kormányzást, hanem egy új kormány jön létre

Az emberek a magyar szuverenitás mellett törtek lándzsát a vasárnapi parlamenti választáson - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. A kormányalakításról azt közölte: nagy részben új emberekkel és részben új struktúrákkal készül kabinetet alakítani.



A választást értékelve a kormányfő, a Fidesz elnöke úgy fogalmazott: a magyarok kijelölték a legfontosabb témákat, így a bevándorlás és a nemzeti szuverenitás kérdését, és úgy határoztak, csak ők dönthetik el, kikkel kívánnak együtt élni Magyarországon, "ez a döntés kötelez bennünket"



Magyarország egy olyan európai nemzet, amely erős tagállamokból álló erős Európát akar - jelentette ki Orbán Viktor.



Szerinte a kormánynak a nemzetek Európája mellett kell kiállnia, és nem az "európai egyesült államok" mellett.



"A mi támogatottságunk egyértelmű, erős felhatalmazást kaptunk", sőt az egyik legerősebbet - ha nem a legerősebbet - az elmúlt 30 évben - mondta a Fidesz-KDNP eredményéről.



A miniszterelnök egyúttal jelezte, "nem folytatni fogjuk a kormányzást, hanem egy új kormány jön létre, nem az előző ciklust szándékozzuk meghosszabbítani, hanem egy ciklust fogunk megnyitni", minden miniszter, államtitkár munkája véget ért.



Ebből fakadóan - közölte - jelentős változások, módosítások várhatók, "nagy részben új emberekkel, részben új struktúrákkal" készül kabinetet alakítani. A Fidesz elnöksége kedd reggeli ülésén felhatalmazta őt a kormány megalakításához szükséges munka megkezdésére, a KDNP-nél már be is jelentkezett a tárgyalások megkezdésére, "más koalíciós párt bevonása nem indokolt" - közölte. Hozzátette: a kormányalakítási tárgyalások 3-4 hétig tarthatnak.



Arra a kérdésre, meg tud-e nevezni olyan minisztert, aki az előző kormánynak tagja volt, és az újnak is az lesz, azt felelte: "meg tudnék, de nem akarok".



Szintén kérdésre elmondta, a következő kormányzás szándékai szerint demográfiai súlypontú lesz.



A kormányfő köszönetet mondott továbbá a választás lebonyolításában részt vevőknek, valamint a sajtónak is, amely "segített abban, hogy minden üzenet eljusson a választópolgárokhoz".



Úgy értékelt: a választás az embereknek is ünnep volt, ezért is vettek részt rajta olyan sokan. A kampányt erőteljesnek, intenzívnek minősítette, szerinte "minden üzenetet sikerült eljuttatni a választópolgárokhoz" köszönhetően a magyar nyilvánosság modern szerkezetének.



A vasárnapra szervezett ellenzéki tüntetésről Orbán Viktor kérdésre azt mondta: "az emberek döntöttek, és ennyi".



Matolcsy György jegybankelnök esetleges újbóli kormányzati szerepvállalásáról azt közölte: Matolcsy Györggyel még csak annyit tudott beszélni, hogy megérdeklődte a pénzpiacok reagálását a választási eredményre, és megnyugtató válaszokat kapott tőle, ennél többről nem volt szó.



A leendő gazdaságpolitikát úgy jellemezte: a Matolcsy-féle közgazdasági iskolához tartozik, amelynek egyik alaptétele, hogy a pénzügyeknek rendben kell lenniük, ezért arra lehet számítani, hogy az államadósság csökkenni fog.



A "Stop Soros" törvénycsomagról szólva jelezte: a javaslatot még a választás előtt nyújtották be a parlamentnek, éppen azért, hogy az emberek ennek tudatában dönthessenek, és úgy látja, meg is erősítették az előterjesztőket. "Felhatalmazva érezzük magunkat az elfogadására" - hangsúlyozta.



Arra a kérdésre, hogy a magyar ellenzéki pártoktól kapott-e gratulációt, a miniszterelnök úgy reagált: ő ahhoz az iskolához tartozik, amely szerint ha valaki veszít, szokott gratulálni. "Ebben volt részem, nyilván lesz is majd a jövőben" - jegyezte meg, hozzátette ugyanakkor: "más iskolák is léteznek".



Azt azonban elmondta, hogy Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök telefonon gratulált neki, meg is hívta őt egy magyarországi látogatásra, amely egy-két héten belül várható.



A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszűnését nem kívánta kommentálni, mert - mondta - nem foglalkozik üzleti ügyekkel, a tulajdonosok majd eldöntik a magánkézben lévő médiumok sorsát.



Az ellenzéki budapesti választási sikerét Orbán Viktor úgy kommentálta: "többet kell dolgoznunk Budapesten", amely "közel áll a szívünkhöz", a nemzet fővárosa.



A magyarországi parlamenti választást ért EBESZ-kritikára csak annyit reagált: politikai véleményt fogalmazott meg a szervezet a magyar választásról, "köszönjük az észrevételt".



Azt is kérdezték a miniszterelnöktől, hogy szerinte a CEU marad-e Budapesten, amire azt felelte: az új kormány erről a kérdésről még nem beszélt.



A választási rendszer méltányosságát firtató kérdésre megjegyezte, hogy a brit modellben a mostani magyar eredmény földcsuszamlásszerű lenne. Egyúttal közölte, hogy igyekszik a "háromharmados többséget" szolgálni.



Világossá tette továbbá - az elnöki rendszer esetleges bevezetését érintő felvetésre -, hogy változatlanul érvényes az a megfontolás, amely szerint a parlamenti demokrácia a legbiztosabb, a legátláthatóbb rendszer Magyarországon.



A március 15-i beszédében emlegetett elégtételről Orbán Viktor azt mondta: a bosszú szót egyáltalán nem használná. Hozzátette: a jogi kereteket mindenkinek tiszteletben kell tartania. Politikai szempontból szavaztak az emberek, és köszönjük szépen - jegyezte meg.



A kormányfő emellett, a külkapcsolatokról szólva, azt ígérte, hogy a magyar-bajor és a magyar-lengyel reláció lesz kitüntetett a jövőben is.



A magyar kormány Németországgal szembeni politikájában várható esetleges változásról azt nyilatkozta: "amint megtudjuk, mi Németország politikája, rögtön tudunk válaszolni erre a kérdésre". "Minden országgal szeretnénk folyamatosan jobb kapcsolatokat létrehozni, ez érvényes Németországra is, de engem nem a német emberek választottak meg, hanem a magyarok" - zárta szavait.