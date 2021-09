Orbán Viktor: nehéz évtizedek előtt állunk, migrációk és járványok korát fogjuk élni

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a kormány legfrissebb intézkedéseiről.

Dermesztő pillanat volt a magyar politikában az őszödi beszéd, de az is dermesztő, hogy aki ezt a helyzetet előidézte, becsapta a választókat, hazugsággal került kormányra, majd elvette az emberek pénzét, még ma is a baloldal élén áll - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a rendőri erőszak mellett nagyon súlyos gazdaságpolitikai következményei is voltak annak, hogy az akkori kormányzat az ország érdekét félretéve ragaszkodott a hatalomhoz.

Orbán Viktor elmondta, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj jövő évi visszaállításával az utolsó elemet is visszaállítja a kormány és ezzel végleg magunk mögött hagyhatjuk a Gyurcsány-rendszert.

„A nemzeti konzultáció fontos gyakorlata lett a magyar politikának"

- mondta. Valamikor a 2010-es években vezettük be és nagyon nagy sikerrel akkor több, mint egymillió ember küldte vissza a véleményét.

Mindenki Magyarországon, aki úgy gondolta, hogy két választás között el akarta mondani a véleményét az előttünk álló fontos dolgokról, az megtehette.

Nem úgy folytatódik az emberek élete, ahogy a járvány előtt volt. Nehéz évtizedek előtt állunk. Migrációk és járványok korát fogjuk élni. Ezért is kell olyan dolgokról beszélnünk például, hogy kell-e vakcinagyár.

„A nemzeti konzultációval egyetértési pontokat tudunk létrehozni" - mutatott rá. A konzultáció miatt nem csak feltételezem, hogy a magyar emberek mit gondolnak, hanem pontosan tudom. Amikor Brüsszelben tárgyalok, akkor nemcsak a saját véleményem mondom el, hanem az emberekét is.

A kormányfő rámutatott, hogy a konzultáció után következmények lesznek. Az egyik döntés már megszületett, így a rászorulók számára marad a hitelmoratórium. Orbán Viktor szerint lesz még néhány ilyen döntés, de erről hétfőn a parlamentben beszél majd.

Azt a vállalást tettük, hogy egy gyorsító pályán jövünk ki a válságból. Ez magától nem ment volna. Bizonyos kormányzati intézkedésekkel megcéloztuk az 5,5 százalékos növekedést, és eddig úgy tűnik ez sikerülni fog. Ha elérjük, akkor nagy dolgokat tudunk csinálni: visszakapják a következő tizenharmadik nyugdíjat, elengedjük a 25 év alattiak szja-t.

„Ezért azonban dolgoznunk kell". Csak abból tudunk megélni, amiért megdolgoztunk

- hívta fel a figyelmet.

Egy munkalapú gazdaságot építettünk fel, ezért is fontos számunkra az Európai Unió, mert piacot ad Magyarországnak. Ezért tudunk munkaalapú gazdaságot felépíteni. Mert amit megtermelünk, azt az unióban el tudjuk adni.

Az utolsók között leszünk az unióban aki kilép, ha egyszer befejezi a pályafutását - tette hozzá.

„Ha segélyre építjük a gazdaságot, akkor idővel csődbe megy az ország" - mondta a kormányfő. Az újraépítési pénzek hitelek, de ezt most nem akarja Brüsszel ideadni, mert vitánk van az LMBTQ-kérdésekben.

Lesz negyedik hullám, mert nem hiszem, hogy ami elérte a többi országot, nálunk megállna az országhatárnál. Az a kérdés, hogy mennyire lesz súlyos. Ezért is a kell fenntartani a gyors cselekvőképességet. A rendkívüli jogrend állapota marad az év végig - magyarázta. A karantén és a maszk, nem oldja meg a problémát, csak az oltás.

Minden járványügyi szakértő egyetért azzal, hogy az oltás működik, és ha az oltás működik, akkor Magyarország is működik. Biztatom az időseket és a krónikus beteget, hogy oltassák be magukat.

Kényszeríteni nem tudom őket rá, mert azt a magyar ember gyomra nem veszi be. Így csak biztatni tudom őket

- tette hozzá. Ez egy olyan vírus, ami a fiatalokat is megtalálja, ezáltal őket is biztatom az oltásra.

Nemrég Magyarországon járt a pápa, aki akkor 40 percet beszélgetett Orbán Viktorral és Áder János köztársasági elnökkel.

A pápa láthatta, hogy Magyarországon szemben Nyugat-Európával szabad a zsidó élet. Nyugaton nagyon súlyos terrorista merényleteket követnek el a zsidó közösségek ellen, és ezt mindenki tudja.

Azért jött el Magyarországra, mert meg akart minket látogatni. Ez a beszélgetés is megerősített abban, és a Szentatya is világossá tette, hogy az, amit a családok védelmében folytatunk az fontos. Azt mondta, hogy nem lehet engedni, hogy relativizáljuk a családokat. Szerinte is a család az „anya, apa, a gyerekek és pont".

A miniszterelnök elmondta, hogy Ferenc pápa szerint ezen vitatkozni sem érdemes és arra biztatta a magyar kormányt, hogy folytassa a kiállását a családok mellett.