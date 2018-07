Olasz film nyitja a szombaton kezdődő palicsi filmfesztivált

A Lazzaro Felice (Boldog Lazzaro) című olasz film nyitja meg szombaton az Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválját Palicson, amelyen - július 14. és 20. között - több mint száz filmet mutatnak be 12 kategóriában.

A korábbi évekkel ellentétben nem a megnyitó keretében, hanem másnap, július 15-én adják át az első szabadkai mozit létrehozó Aleksandar Lifkáról elnevezett életműdíjat Rade Serbedzija szerb, valamint Brian Cox brit színésznek. Rade Serbedzija Szabadkán koncertet is ad a fesztivál ideje alatt.



A vajdasági Szabadka melletti Palicson tizenkét alkotás indul a legjobb filmnek járó Aranytorony-díjért, a legjobb rendezőnek járó Palicsi Toronyért és a zsűri különdíjáért. A versenyprogramban német, belga, fehérorosz, svéd, macedón, spanyol, francia, dán, norvég és magyar filmek szerepelnek.



Az öttagú zsűrit Enyedi Ildikó magyar rendező, Ibrahim Koma francia színész, Ieva Norviliene litván színész és producer, Marinus Groothof holland rendező-forgatókönyvíró és Natasa Ninkovic boszniai színésznő képezi, a kritikusok zsűrijét pedig Chiara Spagnoli Gabardi olasz, Pavlina Jeleva bolgár és Maja Bogojevic montenegrói filmkritikus alkotja.



A palicsi filmfesztiválon a fiatal európai rendezők munkái, a környezetvédelemmel foglalkozó filmek és az úgynevezett hommage-alkotások mellett idén a Fekete-tenger régiójából származó filmekre koncentráltak, és ismét helyet kapott a magyar filmek válogatása is: vetíteni fogják a többi között A hentes, a kurva és a félszemű, az Aurora Borealis - Északi fény, a Budapest Noir, A Viszkis és a Virágvölgy című alkotásokat.



Mindezek mellett koncertekkel, kiállításokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel várják a látogatókat.



A szervezők szerint a legnagyobb érdeklődésre a nyitófilm mellett - amely az idén a cannes-i filmfesztiválon a legjobb forgatókönyvnek járó díjat érdemelte ki - a fesztivál záró darabja tarthat számot, az elsőfilmes román rendezőnő, Adina Pintilie alkotása, a Touch Me Not (Ne érints meg) kapta meg ugyanis a legjobb filmnek járó Arany Medvét a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon.