Októberben kezdődik a Solti Nemzetközi Karmesterverseny

Október 3-án kezdődik 40 elődöntőbe jutott dirigens részvételével a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny a Filharmónia Magyarország szervezésében.



A versenyre 186 karmester nyújtotta be jelentkezését a világ negyven országából Kínától Oroszországon át Amerikáig, az előválogató után negyvenen jutottak az elődöntőbe - mondta el Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a rendezvényt bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón Budapesten.



Az eseménynek a budapesti Erkel Színház és a pécsi Kodály Központ ad otthont. Az első és második forduló október 3. és 10. között a Magyar Operaház Zenekara és a Győri Filharmonikus Zenekar közreműködésével zajlik majd, a döntőbe került 6 versenyző december 13. és 15. között a Pannon Filharmonikusokat vezényelve mérheti össze képességeit. A rendezvény december 16-án gálakoncerttel zárul, a fordulókat heti rendszerességgel az M5 kulturális csatorna tűzi műsorra.



Az első fordulóban nyitányokat, a másodikban áriákat, versenyműveket és egy szimfóniát, a döntőben szimfonikus művet vezényelnek a karmesterek - ismertette a megmérettetés részleteit Szamosi Szabolcs, hozzátéve: a versenyre egyebek mellett Chiléből, Ausztráliából, Makaóból és Lettországból is jelentkeztek, a fordulókba kilenc magyarországi születésű karmester jutott be.



A döntős mezőnyt Bogányi Tibor, a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere; Eötvös Péter zeneszerző; Alpaslan Ertüngealp, az Association des Artistes pour la Paix vezetője; Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója; Berkes Kálmán, a tokiói Musashino Zeneakadémia volt tanára; Antonio Moral, a Centro Nacional De Difusión Musical vezetője és Lesley Rosenthal, a New York-i Lincoln Center igazgatója zsűrizi. A verseny fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnöke Lady Valerie Solti, Solti György özvegye és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár.



Szamosi Szabolcs kiemelte, hogy a rendezvény célja közelebb vinni az emberekhez a zenét, a fiatal tehetségeknek lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra, valamint megismertetni a karmester szakmát a nagyközönséggel. A verseny interaktivitását növelve az érdeklődőknek lehetőségük lesz egy versenyzőt is a döntőbe juttatni - hangsúlyozta.



Az M5 kulturális csatorna október 21-től tíz alkalommal szombat esténként tűzi műsorra a versenyt - mondta el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) képviseletében Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója. Hozzátette: főműsoridőben számolnak majd be a verseny előkészületeiről, bemutatják a versenyzőket, a zsűrit és összefoglalókat adnak a három elődöntőről és a három középdöntőről. December 16-án felvételről sugározzák a döntőt, a két ünnep között pedig a gálaműsort is megtekinthetik a tévénézők.



A Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny első helyezettje 20 ezer euró, a második 10 ezer euró, a harmadik 5 ezer euró díjazásban részesül, a pénzjutalmak mellett fellépési lehetőségek is szerepelnek majd az elismerések között.



A verseny kísérőprogramjaként a pécsi Zeneszüret Fesztivál és a Magyar Plakát Társaság műveit bemutató vándortárlat várja a látogatókat.