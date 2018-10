Október második hetében is marad a napsütéses, gyönyörű őszi idő

A jövő héten is sok lesz a napsütés, túlnyomóan száraz lesz az idő. A maximumok jellemzően 20 fok körül alakulnak, helyenként akár 24 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a több-kevesebb napsütés mellett napközben helyenként, nagyobb eséllyel délnyugaton alakulhat ki záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-13, a legmagasabb hőmérséklet 18-24 fok között alakul.

Kedden sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 6-12 fok lehet. Napközben 19-24 fokig melegszik a levegő.



Szerdán reggel foltokban kialakulhatnak pára- és ködfoltok. Napközben túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes lesz az idő. A minimumhőmérséklet 5-11, a maximumhőmérséklet 20-24 fok között alakul.



Csütörtökön és pénteken is derült, csapadékmentes idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet csütörtökön 5-13, pénteken 4-10 fok között alakul. A nappali maximumok csütörtökön 19-24, pénteken 17-22 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap is folytatódik a napos idő, csapadék nem várható. A szél szombaton napközben időnként megélénkül, vasárnap meg is erősödhet. A leghidegebb órákban mindkét nap 4-10 fok várható. Napközben szombaton és vasárnap is 17-22 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.