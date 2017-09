Nyolcvanéves a Fergeteges Táncegyüttes. A Németh Lili által alapított szatmári formáció manapság is rendszeresen fellép.



"Nagyanyám barátai, köztük Pécsi Manó volt országgyűlési képviselő és Tisza Lajos gróf ösztönzésére 1937-ben Ököritófülpösön alakította meg a táncegyüttest. A cél az volt, hogy ne hagyja veszendőbe menni és gyűjtse össze a szatmári táncokat. Elment az öregekhez, a juhászokhoz, és leírta a tánclépéseket" - mondta Sulyokné Péterffy Nóra, az 1972-ben elhunyt Németh Lili unokája az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti adásában.



Hozzátette: Németh Lili jómódú, birtokos családból származott, megengedhette magának, hogy a tánccal foglalkozzon, emellett hét nyelven beszélt és versenylovas is volt.



Kajus László, a Fergeteges jelenlegi vezetője kitért arra, hogy a kezdeti időkben Gyöngyösbokrétának nevezett együttesből még él az egyik alapító, Zsiga bácsi, aki 93 éves és tíz évvel ezelőtt a csapat 70. születésnapján még táncolt.



"Ma is fontos, hogy tovább tudjuk adni a fiataloknak a hagyományt. Nagy érték van a kezünkben és kötelességünk átörökíteni azt" - fogalmazott Kajus László.



A jelenleg negyventagú táncegyüttes leginkább falunapokon lép fel, de a Fergeteges járt már Franciaországban, Belgiumban, Kárpátalján és Romániában is. A szatmári mellett táncolnak például mezőségit, kalotaszegit, dél-alföldit, nagykónyi verbunkos és kampóstáncot is.