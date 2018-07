Nővére után Schatzl Natalie is az élvonalban folytatja

Nyilvános edzésen mutatta be új igazolásait a legutóbbi hat szezonban egyaránt bajnoki bronzérmes érdi női kézilabdacsapat. Fiatal magyar utánpótlás-válogatottal is erősítettek az érdiek, a mohácsi balszélső, a Nemzeti Kézilabda Akadámiát elhagyó Schatzl Natalie is a bronzérmesnél folytatja pályafutását.

Szabó Edina együttesében folytatja pályafutását a 18 éves Schatzl Natalie, aki nővére, a Fradi és a válogatott játékosa, Schatzl Nadine hatására kezdett el kézilabdázni.



Érdekesség, hogy Nadine nővére korábban évekig szintén tagja volt az Érdnek.



A két testvér Münchenben született, majd később a szülőkkel hazaköltöztek Mohácsra. Mint ahogy Natalie korábban nyilatkozta, először csak a hullahopp-karikát vette a kezébe és senki nem gondolta volna, hogy később a kézilabdapályán köt ki.



Tízéves korában figyeltek fel rá, mikor a Moháccsal megnyerték az országos szivacskézilabda-döntőt. Ekkor úgy érezte, van jövője és a kék foltokat már nem csak hobbiból szeretné beszerezni.

Talán nem is meglepő, hogy Natalie testvérét nevezi meg példaképének, hiszen sokat tanul tőle és nagyon szeretne megfelelni neki.



Az ifjú balszélső az 53-as mezben fog szerepelni a következő idényben.