Növekszik a családalapítási kedv és a házasságkötések száma

A családtámogatások kibővítésével párhuzamosan nő a családalapítási kedv és nő a házasságkötések száma - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton az MTI-vel.



Novák Katalin a közleményben felidézte: a nemzeti kormány tíz éve a családok támogatását tekinti egyik legfőbb céljának, mert a családokat a nemzet alapkövének tekintik.



A családtámogatások folyamatosan bővülnek, egyre több pénz marad a családoknál, biztosabb a megélhetés, kevesebb az akadály az otthonteremtés és a gyermekvállalás előtt - sorolta a miniszter.



Hozzátette: az Európai Unióban 2010-hez képest Magyarországon növekedett a legnagyobb mértékben a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedv is.



A magyar családpolitika iránti nemzetközi érdeklődés is folyamatosan nő - fogalmazott Novák Katalin, aki szerint bár a pandémia mindenki életét megnehezítette, a családalapításhoz, gyermekneveléshez adott kormányzati segítségbe vetett bizalom nem rendült meg.



Ennek elsősorban az az oka, hogy - szemben a baloldallal - a polgári kormány egy családtámogatást sem szüntetett meg, kiszámíthatóságra és tervezhetőségre törekszik - indokolta a miniszter. Hozzátette: Európában a magyar kormány fordítja a legtöbbet a családokra, a GDP közel 5 százalékát.



Bizakodásra ad okot, hogy Magyarországon 1986 óta nem házasodtak annyian össze, mint most, a házasságok ráadásul stabilabbnak is mutatkoznak, a válások száma 1962 óta nem volt ilyen alacsony - írta Novák Katalin. Nőtt az emberek családba vetett hite: a házasságkötések száma csaknem kétszeresére növekedett 2010 óta, miközben 37 százalékkal kevesebben váltak el, a gyermekvállalási kedv közel 24 százalékkal nőtt - folytatta a miniszter.



A KSH legfrissebb adataira hivatkozva Novák Katalin azt írta: az év első hat hónapjában 31 765 pár kötött házasságot, ez a szám 18,6 százalékkal, 4991-gyel több az egy évvel korábbinál, és 31,9 százalékkal több, mint 2019 első hat hónapjában, amikor 24 088 pár kötött házasságot.



A miniszter szerint ebben szerepe lehet annak is, hogy Magyarországon az európai országokhoz képest korábban volt elérhető a védőoltás, hamarabb lehetett megszüntetni a védelmi intézkedések jelentős részét, így az esküvők megszervezése is könnyebb volt.



A kormány a gazdasági növekedés eredményeit továbbra is a családokra kívánja visszafordítani - fogalmazott. Hozzátette: a kormány terve az, hogy ha sikerül a gazdasági növekedést 5,5 százalék fölé emelni, akkor a gyermeket nevelő szülőknek visszafizetik az idén befizetett adójukat az átlagbér szintjéig.



Erről a lehetőségről a nemzeti konzultációban is várjuk a véleményeket - írta a miniszter.