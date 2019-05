Nézőpont: beérte a Gyurcsány-párt a Jobbikot és a szocikat

Az öt évvel ezelőttinél is nagyobb győzelmet (54 százalék) arathat a Fidesz-KDNP a vasárnapi európai parlamenti választáson - derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára készített legfrissebb közvélemény-kutatása alapján.32 százalékos részvételi hajlandóság mellett, jelenleg hármas holtverseny van a második helyen, ugyanis a Demokratikus Koalíció, a Jobbik és az MSZP-P is 10-10-10 százalékos eredményre számíthat. Gyurcsány Ferenc pártja beérte a két korábban nála nagyobb táborral rendelkező ellenzéki erőt, tehát a DK lehet a nagy nyertese az EP-választásoknak. Bejuthat az Európai Parlamentbe a Momentum és az LMP is.

A szavazatok 54 százalékát szerezheti meg a Fidesz-KDNP az európai parlamenti választáson a Nézőpont Intézet májusi közvélemény-kutatása szerint, ezzel az eredménnyel pedig 13 mandátumhoz juthat a kormánypárti lista. A 2014-es választáson 12 képviselői helyet szerzett pártszövetség így 1 mandátummal felülmúlná korábbi eredményét. Jelenleg 32 százaléknyi választópolgár részvétele biztos a vasárnapi szavazáson.



A második helyre három lista is esélyes május 26-án, hiszen a Demokratikus Koalíció, a Jobbik és az MSZP-Párbeszéd szövetség is 10-10-10 százalékon áll. A pártok helyezési sorrendjét az fogja eldönteni, melyikük tud eredményesebben mozgósítani a választás napján.Szinte biztos azonban, hogy mindhárman 2-2 mandátumot szereznek az EP-ben.



A három középpárt mellett mindkét kisebb ellenzéki párt is átlépheti az 5 százalékos küszöböt. A Momentum 6 százalékot szerezhet, az LMP pedig 5 százalékos eredményben reménykedhet, amely 1-1 mandátumhoz lenne elegendő. A szavazatok 3 százalékára esélyes a Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk pedig 2 százalékos eredményt érhet el, s így nem kerül ki a strasbourgi parlamentbe.





A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása 2019. május2. és május19. között készült 4000 fő személyes megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 4000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 1,6 százalék.