Németh Szilárd: Botka utóda Gyurcsány embere lesz

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint bárki is jön a baloldalon Botka László hétfőn lemondott MSZP-s miniszterelnök-jelölt helyére, Gyurcsány Ferenc korábbi kormányfő embere lesz.



Németh Szilárd az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc "a főnök azon az oldalon", ő határozza meg, hogy mi történjen.



Azt mondta, Botka Lászlónak már a miniszterelnök-jelöltségét is intő jelek előzték meg, később pedig folyamatosan derültek ki a botrányai, például a költéseivel kapcsolatban.



Németh Szilárd szerint a szocialista politikus állandóan fideszes ügynököket látott mindenütt, és teljesen alkalmatlannak bizonyult.



A frakcióvezető-helyettes arról is beszélt, hogy nem készülnek nagy kampányra. Minden mutatót megtekintve az látszik, hogy Magyarország erősebb, mint hét éve - jelentette ki, ugyanakkor nagy veszélynek nevezte a Soros-tervet.



A legfontosabb Magyarország szuverenitásának megvédése, a magyarok biztonságának garantálása az illegális bevándorlás miatt. A brüsszeli kvótát nem szabad elfogadni, hiszen, akár terroristákat is "szétkenhetnek" egész Európában - fogalmazott Németh Szilárd.