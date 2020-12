Nem derűs a kilátás: borús, ködös eső vár ránk a héten, és még ónos eső is lehet

A jövő héten is borult, párás, helyenként ködös lesz az idő. Többször ónos szitálásra, ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn az ország nagyobb részén többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös lesz az idő. Egyes részeken szakadozottabb lesz a felhőzet, és rövidebb-hosszabb napos időszakok is valószínűek. Szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 Celsius-fok között alakul, de a tartósabban derült részeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet jellemzően plusz 2-6 fok között várható, a napos tájakon viszont magasabb értékek is előfordulhatnak.

Keddre virradóra ónos szitálás is lehet, napközben is maradhatnak ködös területek. Számottevő csapadék nem valószínű. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a maximumhőmérséklet plusz 1 és 7 fok között alakul.Szerdára virradó éjjel, hajnalban is lehet néhol ónos szitálás. Napközben, este szórványosan kisebb esőre is készülni kell. Többfelé tartósan megmarad a köd. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 2, napközben plusz 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.Csütörtökön párás lesz a levegő, tartósan ködös területek is lehetnek. Több helyen előfordulhat szitálás, kisebb eső, éjjel, hajnalban néhol ónos szitálás, ónos eső. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb plusz 2 és 8 fok között valószínű.Pénteken és szombaton túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható. Több helyen előfordulhat szitálás, kisebb eső, éjjel és hajnalban ónos szitálás. A minimumok mindkét nap mínusz 1 és plusz 4 fok között, a maximumok pénteken 2 és 8, szombaton 3 és 8 fok között alakulnak.Vasárnap is erősen felhős, illetve borult, párás idő lesz a jellemző. Több helyen előfordulhat szitálás, eső, éjjel néhol ónos szitálás. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 5 fok között, napközben 3 és 8 fok közötti értékekre kell készülni - olvasható az előrejelzésben.