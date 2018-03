Nagy volt a kereslet a Zsolnay-kerámiákra a húsvéti aukción

Zsolnay-tojásokra licitáltak legtöbben a BÁV húsvéti aukcióján, amelyen az alig háromcentis, tojásokat formázó Zsolnay-függők kikiáltási árukat megötszörözve keltek el - közölte a BÁV csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a húsvét előtt megrendezett tavaszi kamaraaukción elsősorban gyűjtői darabokra és alacsonyabb árkategóriájú műalkotásokra lehetett licitálni.



A kínálat több Zsolnay miniatűrt is felsorakoztatott, többek között egy madarat formázó kerámia sípot, valamint különféle kisméretű díszvázákat. A műalkotások közül az 1900-as évekből származó, tojás alakú függők voltak népszerűek. Több gyűjtő szállt harcba ezekért a ritkaságokért, amelyek végül ötszörös áron, százezer forint fölötti összegekért keltek el.



Sokan licitáltak a klasszikus ékszerekre is, amelyek iránt az utóbbi években - a vintage térhódításával - érezhetően megnőtt az érdeklődés. Egyre többen keresik a feltűnő ötvös ékszereket, a színes drágaköves, vagy az egyszerűbb, bármivel jól kombinálható darabokat, ami a leütési árakban is megnyilvánult. A legkeresettebb tételek most is a nagyobb brillekkel ékesített szolitergyűrűk és fülbevalók, valamint az egyre ritkábban előforduló valódi korallos és türkizes ékszerek voltak.



A tájékoztató kiemeli azt a sport tiszteletdíjat, amelyet Habsburg József Ágoston főherceg adományozott egy margitszigeti galamblövészet alkalmából a győztesnek. A szelence kikiáltási ára 40 ezer forint volt és végül 86 ezer forintnál ütötték le az árát.



Nagy volt a kereslet az asztali ezüstök iránt: szép számban keltek el a különféle szalvétatartók, cukordobozok és kínáló tálak. A festmények közül Fried Pál afrikai fürdőző lányai, valamint Jancsek Antal falusi jelenete volt a legnépszerűbb, utóbbi 320 ezer forintért talált új gazdára.