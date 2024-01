Mutatjuk, mivel bővül az online árfigyelő

Az ételallergiások által leggyakrabban fogyasztott laktóz- és gluténmentes termékek és a marhahús is bekerül az Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő rendszerbe - közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint a bővüléssel január közepétől már 78 termékkategóriában - ami napi szinten több mint 1300 élelmiszerterméket jelent - hasonlíthatják össze az árakat a vásárlók.



Az Árfigyelő az év utolsó óráiban, szilveszter előtt is csökkenti az árakat, használatával a magyar családok pénzt és időt spórolhatnak - mutattak rá.



Kifejtették: Magyarországon több mint 3 millióan élnek valamilyen élelmiszer-intoleranciával vagy élelmiszer-allergiával, nekik hamarosan célzottan is segít a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online Árfigyelő.



A Magyar Közlöny december 29-i számában megjelent a gazdaságfejlesztési miniszter rendelete, amelynek értelmében a kihirdetést követő 15. napon újabb 16 termékkategóriával bővül a nemzeti versenyhatóság által működtetett rendszer.



A versenyhivatal kiemelte: az online Árfigyelő rendszer - illetve a célzott kormányzati és egyéb intézkedések - kevesebb mint hatodára törték le az élelmiszer-inflációt.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint az élelmiszerek árának emelkedése 2023 novemberében 7,1 százalék volt, ami gazdaságtörténeti szempontból is rendkívül dinamikus csökkenést jelez a 2022 decemberében mért 44,8 százalékos adathoz képest - tették hozzá, azzal együtt, hogy az Árfigyelőben megfigyelt termékkategóriák több mint 80 százalékában csökkentek az árak a július 1-jei indulás óta.