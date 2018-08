Műszempillái eltávolításához kérte a mentők azonnali segítségét egy zokogó nő

A mentésirányításokon is nélkülözhetetlen a nők jelenléte, hiszen számtalanszor előfordul, hogy a bajtársnők nagyobb rutinnal kezelnek rendkívüli helyzeteket. Vasárnap egy nő például műszempillái eltávolításához kérte a mentők azonnali segítségét - írja az Országos Mentőszolgálat.



A segélykérés 25 percesre sikerült, mert a zokogó bejelentő csakis a bajtársnőnk kitartó érdeklődésének köszönhetően volt hajlandó elárulni, miért is szeretné, ha egy mentő most rögtön kivonulna hozzá - olvashatjuk az OMSZ hivatalos facebook oldalán.

A mentésirányító hosszú percek alatt ugyan, de megnyugtatta a pityergő szombat esti bálkirálynőt, és meggyőzte, hogy problémája akár némi babaolajjal is orvosolható. Vonalban maradt, és szilárd lelki támaszt nyújtott egészen a műszempilla-eltávolító beavatkozás végéig, így végül a bejelentő is hálásan köszönte meg a mentők megnyugtató segítségét és a rohamkocsi is riasztható állapotban maradt.