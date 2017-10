Monodráma készült József Attila életéről

Monodrámát írt és rendezett Vecsei H. Miklós, a Vígszínház ifjú színésze, aki a szombattól látható Mondjad, Atikám! című darabban játszik a Házi Színpadon.

Vecsei H. Miklóst a közönség A Pál utcai fiúkból, az Egynyári kaland című televíziós sorozatból, illetve a Csak színház és más semmiből is ismerheti. A színész a Vígszínház tagja, és első önálló estjével a költő halálának 80. évfordulója előtt tiszteleg.



"Azt a József Attilát szeretném bemutatni, aki gyerek akart lenni és közben férfi, aki őszinte akart lenni és közben nem tudott, a szerelmet, a fájdalmat, amit cipelt; az értetlenségét a kor kultúrájával szemben, az egyik pillanatról a másikra száz százalékban változni képes személyiséget. Kevésbé ismert verseit választottam, az élettörténetből pedig olyan eseményeket, amelyek ezekre a kérdésekre éles, sokszor felkavaró válaszokat adnak" - mondta a színész az MTI-nek adott interjújában.



A színművész elmondta, hogy a kétórás darab megírását komoly kutatómunka előzte meg, nagyjából 4-5000 oldalnyi szöveget olvasott el József Attiláról, a versein kívül több életrajzi anyagot és számos irodalomtörténeti munkát is. "Asperján György Fogadj Szívedbe című életregényéből dolgoztam a legtöbbet. Nagyon tetszett a szerző ötlete, hogy stációkra osztotta fel József Attila életét, ezt megtartottam én is"- részletezte.



Mindegyik stációban más mutatkozik be, a fiatalkori, majd a kicsit tapasztaltabb, húszas éveiben járó szerelmes férfi, de megjelenik az őrület, valamint az is, hogy mindez honnan fakadhat. "Talán ez nem is igazi őrület, inkább azt gondolom, hogy végletesen máshogy élte meg a világról" - vélekedett a színész, hozzátéve, hogy igyekezett megtalálni a közös pontokat és mélységeket a költő és a saját élete között.



Elmondta azt is, hogy az egyfelvonásos est első fele hagyományosabb, a második fele azonban kilép a konvenciókból. A Mondjad, Atikám! októbertől havonta négy-öt alkalommal lesz látható a Vígszínház Házi Színpadán, tavasztól pedig szeretnék vidékre is elvinni.



A színész arról is beszélt, hogy számára a "színházcsinálás" valódi misszió. "Szenvedélyesen szeretem Magyarországot és a magyar kultúrát, és nagyon hiszek abban, hogy a színház tud adni valami pluszt ebben a felhígított kulturális világban" - fejtette ki.



Vecsei H. Miklós nem csak fordít, szövegkönyveken dolgozik, játszik és rendez, de verseket is ír: második kötete, a Fortepan fotóillusztrációival decemberben lát napvilágot az előzetes tervek szerint. "A kötet verseinek többsége a szerelem és a hit sokszor profán kapcsolatát próbálja érzékeltetni" - fűzte hozzá.