Milliókra is büntethetik jövőre a közös képviselőket

A társasházakról szóló törvény 2020. január 1-jétől módosul, akár saját vagyonával is felelnie kell a közös képviselőnek. Az új szabály értelmében a társasház közös feladatait ellátó képviselőket nyilvántartásba veszik.

„Sok esetben olyan, a lakóközösség által megválasztott közös képviselők látják el a csaknem másfél millió társasház feladatait, akiknek nincs megfeleő szaktudásuk. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ezen próbál segíteni egy most induló szakképzésével" - mondta Sztranyák József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) alelnöke, a (BKIK) ingatlanosztály elnöke a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A szaktudásra azért van szükség, mivel a 2020 január 1-jén életbe lépő törvény értelmében minden közös képviselőnek regisztrálnia kell az ingatlan-nyilvántartásba, a társasházak tulajdoni törzslapjaira fel kell vezetni a nevét, személyes adatait és pontos elérhetőségét. Feladatainak elmulasztása vagy jogsértés esetén saját vagyonával kell felelnie, és akár ötmillió forintos pénzbírság is kiszabható lesz rá.

Weis Gábor, a Magyar Közös Képviselők Egyesületének szakmai igazgatója elmondta, a társasházkezelőnek a felelőssége továbbra is a polgári törvénykönyv kártérítési felelősségének rendelete alapján működik, viszont az új törvény utolsó bekezdésének egyikében szabályozzák azt, hogy kormányrendeletben kijelölhető az ingatlankezelőknek a hatósága, illetve a jegyzői eljárást kormányrendeletben lehet majd módosítani. A jelen állás szerint a társasházak felett a jegyző gyakorolja a törvényességi felelősséget.

Az új törvény értelmében a társasház gazdasági elszámolását is be kell majd nyújtani az ingatlan-nyilvántartásba. Az egyesület elnöke hozzátette a 2020-as szigorítások a jegyzői eljárást fogják leginkább segíteni, hiszen, ha egy társasházzal szemben törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek, az első pár hónapot nem a közös képviselő felkutatásával kell kezdeni. Emellett a társasházak lakói közötti kommunikációt is megkönnyíti majd, hiszen probléma esetén mindenki tudja kihez kell fordulni.