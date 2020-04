Megugrott a hazai kórházakban ápolt koronavírusos betegek száma

Az elmúlt napokban több mint százzal nőtt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szombaton.



Müller Cecília (képünkön) hozzátette: 829 beteg szorul kórházi ellátásra, közülük 60 embert kell lélegeztetni.



Közölte: a szociális intézményekben is nő a betegek, az elhunytak száma, a fővárosi Pesti úti otthon lakói közül már 21-en vesztették életüket.



Beszámolt arról, hogy országszerte 18 szociális otthonban 386 gondozott és 45 dolgozó vírustesztje lett pozitív. Az intézmények, köztük a Pesti úti ellenőrzése hétvégén is zajlik - mondta.

Kiemelte, hogy már 1834-re nőtt a fertőzöttek száma és az elmúlt 24 óra alatt újabb 16 haláleset történt. Az elhunytak egy kivételével idős emberek. Ugyanakkor a fertőzés áldozatává vált egy 42 éves, ám számos egyéb alapbetegséggel küzdő nő is.Az ország idősotthonaiban gondozottak közül eddig 33-an hunytak el koronavírus-fertőzés nyomán - tette hozzá.Hangsúlyozta, hogy az idősotthonok lakói körében, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak megfelelően többszöri megismételt laborvizsgálatot is végeznek. Ugyanakkor - folytatta - nem kizárólag a laborvizsgálatokra alapozzák az intézményekben a járványügyi döntéseket, mert azok csak egy pillanatnyi képet tükröznek.Vagyis nagyon fontosak az alapvető járványügyi intézkedések, leginkább az elkülönítés - mondta.Közlése szerint változatlanul Budapest és Pest megye az ország legfertőzöttebb területei, ott regisztrálták a fertőzöttek több mint 60 százalékát. Továbbá Fejér megyében van még sok fertőzött.Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a védekezés során folyamatosan hasznosítják a nemzetközi tapasztalatokat, elsősorban a V4 tagállamok, illetve Ausztria gyakorlatát hasznosítják.Arra a kérdésre válaszolva, hogy a fertőzött gyerekekkel a kórházban maradhatnak-e a szülők, azt mondta: amennyiben az intézményben lehetőség van a gyermek és édesanyja izolációjára, akkor lehetséges.Arról is szólt, hogy ha valaki fertőzötté válik, a járványügyi vizsgálat dönti el, hogy a családtagjai közül kit tesztelnek. A gyakorlat szerint a vele egy fedél alatt élőket igen, ám a tágabb családtagokat csak szoros kontakt esetén - tette hozzá.Végül hangsúlyozta, hogy az ágyak felszabadítása azért szükséges, mert nem szeretne olyan képeket látni itthon, mint amilyenek Olaszországból érkeztek, vagyis hogy sokszor már csak a folyosókon tudták elhelyezni a betegeket.Az a céljuk, hogy minden körülmények között mindenki megkapja a megfelelő ellátást - mondta Müller Cecília.