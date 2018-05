Megkezdődött a Pálinka országkóstoló Komáromban

A pálinka presztízsének elmúlt években tapasztalt növekedése példaértékű; a termék minőségéből nem lehet engedni és a kiváló minőség után az eredetjelölések használata tovább emelheti az ital rangját - mondta az agrárminiszter hétfőn Komáromban, az idei Pálinka országkóstoló megnyitóján.



Nagy István kiemelte, hogy a nemzeti pálinkakiválósági program védjegyeit már több mint 500 tételen használhatják a termelők. A Pálinkakiválóságok könyve 2017 című kiadvány tartalma és a szakmai kóstoló jegyzetei már digitálisan is elérhetők a program honlapján és tervezik a korábbi kiadványok digitalizálását is - tette hozzá.



A többnapos versenyen 25 bíró egységes szempontok alapján igyekszik megtalálni 2018 legjobb pálinkáját. A versenyre kizárólag kereskedelmi forgalomba kerülő termékekkel lehetett nevezni, ezeket az érzékszervi bírálat előtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy komplex analitikai vizsgálattal is ellenőrzi.



A bírák arany, ezüst vagy bronz minősítéseket adnak a legjobb tételeknek és kategóriánként Champion díjakat is osztanak. A Magyarország legjobb pálinkája címet csak egyetlen pálinka nyerheti el, amelyet a 2018-as évjáratból a legjobb minőségűnek ítél meg a zsűri. A győzteseket június 28-án az Országházban hirdetik ki.



Tavaly a Mályinkai Pálinkafőzde Konkordi-Izabella szőlő pálinkája lett a verseny legjobbja, a legeredményesebb pálinkafőzdének járó elismerést pedig a Brill Pálinkaház nyerte el. A Pálinka Nemzeti Tanács 2017-ben egy új díjat is alapított, a legjobb 10 ezer palack feletti tétel díját a Villányi Pálinka - Magyarbólyi Pálinkafőzde Válogatott vörös törkölypálinkája nyerte el elsőként.



A Nemzeti pálinkakiválóság programot 2014-ben indította el az agrártárca. Az értékelés szempontrendszerét egységes bírálati rendszer és a fogyasztói közízlésnek való megfelelés határozza meg.