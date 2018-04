Megkezdődik a gumiabroncscsere szezonja

Húsvét után megkezdődik a tavaszi autógumi-cserék időszaka, az Abroncs Kereskedőház várakozása szerint a csúcsidőszak április közepén várható.



A cég keddi közleményében kitér arra, hogy a 2013-as márciusi nagy havazás óta minden tavasszal lényegesen óvatosabbak az autósok és hetekkel későbbre időzítik az időszakos kerékcserét, mint korábban. Az idén húsvét után egyszerre indul el a szezon a keleti és nyugati országrészekben is.



Tiszay Árpád, a társaság kereskedelmi vezetője a közlemény szerint felhívta a figyelmet arra: az abroncsszektorban is tapasztalható szakemberhiány miatt előfordulhat, hogy 7-10 napos várakozással is számolniuk kell az autósoknak.



Kitért arra, hogy az elmúlt években javulást érzékelnek a szezonális kerékcserék terén: míg a pénzügyi válság idején az autók egy részével nyáron is téli gumikkal közlekedtek, ma ez egyre kevésbé jellemző. A nyári abroncs más összetételű anyagból készül, mint a téli, és egy jó minőségű nyári gumival felszerelt autó fékútja közel harmadával is rövidebb lehet, mintha téli lenne rajta - jegyezte meg.



Az AKH arra számít, hogy szervizeit a következő hetekben mintegy 100 ezer autós keresi fel. Az 1995-ben alapított, jelenleg több mint kétszáz embernek munkát biztosító családi vállalkozás 6 saját tulajdonú telephelyet, négy bevásárlóközponti abroncsszervizt, két logisztikai raktárbázist üzemeltet, és webáruházán keresztül is értékesít. A cég több mint 30 gyártó termékeit forgalmazza, szezonális forgalma eléri a félmillió darabot.



A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint az Abroncs Kereskedőház Kft. 2016-ban 22,396 milliárd forint árbevétel mellett 394,9 millió forint adózott eredményt ért el az előző évi 20,678 milliárd forint nettó bevétel és 286 millió forint profit után.



Az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége (ETRMA) korábban közölt adatai alapján 2016-ban Magyarországon csaknem 2,4 millió új gumiabroncsot értékesítettek a gyártók, ami hétéves rekord volt, tavaly az eladott darabszám mintegy 5 százalékkal nőtt.