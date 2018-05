Szombatra virradóra megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord - tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-t.



Mostanáig 17,8 Celsius-fok volt a május 5-ei budapesti minimumhőmérsékleti rekord, amelyet 2010-ben Lágymányoson mértek. Most ennél több helyen is melegebb volt, a fővárosban Budapest belterületen 18,3, míg Lágymányoson mindössze 19,6 fokig hűlt a levegő a leghidegebb órában.



Az országos rekord viszont így sem dőlt meg, az országos minimumhőmérsékleti rekord továbbra is 19,7 fok, melyet 1969-ben Sopronban mértek.



Az előrejelzés szerint folytatódik a nyáriasan meleg időjárás. Szombaton több órára kisüt a nap. Délután inkább csak a déli megyékben alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-32 fok között várható. Késő estére 19-25 fok közé hűl le a levegő.



Vasárnap is nagyrészt napos idő várható, csapadék nem valószínű. A minimumhőmérséklet többnyire 10-17, a maximumhőmérséklet 24-29 fok között valószínű.