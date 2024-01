Még csütörtökön is tavaszi lesz a télben

Estére a délkeleti, déli részeken is felszakad a felhőzet, és ott is változóan, időszakosan akár erősen felhős időre számíthatunk. Általában csak kevés helyen alakulhatnak ki záporok, de a hajnali, reggeli órákban átmenetileg növekszik a záporos gócok számossága, néhol az ég is megdörrenhet.

A délnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik.

Csütörtökön a nyugatira, északnyugatira forduló szél hazánk északkeleti, északi felében már nagyobb területen megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között várható, a szélárnyékos, derült helyeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 8 és 14 fok között valószínű.