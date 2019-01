Medve sebesített meg egy magyar vadászt Székelyföldön

Medve támadt egy vadászaton levő magyar állampolgárra Székelyföldön, akit válltöréssel és zúzódásokkal szállítottak kórházba. Az 54 éves áldozatot a székelyudvarhelyi kórházban műtötték meg, hétfőn már elhagyhatta a kórházat.

Az Agerpres hírügynökség hétfői tudósítása szerint a támadás vasárnap történt.

Gheorghe Filip, a Hargita megyei rendőrség szóvivője elmondta: egy tízfős magyarországi csoport vaddisznóvadászaton vett részt, az egyik tagjukra Siménfalva környékén támadt rá a medve.

A többi vadász a társuk megmentése érdekében többször a levegőbe lőtt, így az állat megijedt és elmenekült - számolt be a szóvivő.



A férfit mentővel a székelyudvarhelyi kórház ortopédiai részlegére szállították.

Lukács Antal, a kórház menedzsere elmondta, hogy a medve megharapta és zúzódást is okozott a férfi bal vállán és karján, de a nyak tájékán is voltak sérülései. A vállán törést is elszenvedett, ezért műtétet hajtottak végre, de hétfőn már elhagyhatta a kórházat.



Az idén ez volt az első medvetámadás Hargita megyében. Romániában egyre több gondot okoz a túlszaporodott medveállomány, miután betiltották a vadászatukat. A környezetvédelmi tárca 2016 előtt évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak, ekkor azonban a Dacian Ciolos vezette kormány a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta.

Egy tavalyi becslés szerint Romániában mintegy 6800 barnamedve él.

