Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya megyére, felhőszakadásra is lehet számítani

A várható heves zivatarok veszélye miatt négy megyére, közöttük Baranyára és a fővárosra másodfokú figyelmeztetést adtak ki keddre. Emellett számos megyére a zivatarok, felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, míg néhány megyében a hőség miatt is figyelmeztetnek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd délelőtt az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a heves zivatar veszélye miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést. Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Somogy megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Emellett a fővárosra, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Azt írták: délelőtt a Tiszántúlon néhol előfordulhat zivatar. Délután a Dél-Dunántúl felől egyre többfelé alakulhat ki zivatar, amelyek északkelet felé helyeződnek tovább, köztük heves zivatarok is lehetnek. Éjszaka a "zivatartevékenység" fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik, és fokozatosan gyengül, hajnalra jó eséllyel meg is szűnik. A Kisalföldön nem valószínű zivatar, az ismétlődő esőből, záporokból azonban ott és a Dunántúl középső részein is jelentősebb csapadék várható.

A keddi zivatarokat elsősorban viharos (70-90 kilométer/órás, néhol ezt meghaladó) széllökések, (20-30 milliméternyi esővel) felhőszakadás , kisebb eséllyel (egy-két centiméteres átmérőjű jéggel) jégeső kísérheti.

Szerdán az északkeleti, keleti megyékben fordulhat elő elszórtan további zivatar. A legjellemzőbb kísérőjelenség az intenzív csapadék lehet.

Kitértek arra is, hogy kedden még az Alföld nagyobb részén még 25 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A tartós hőség veszélye miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Azt írták: szerdára egy hidegfront hatására ezeken a területeken is mérséklődik a meleg.