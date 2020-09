Már tízezer önkéntes tartalékosa van a Magyar Honvédségnek

Aláírta szerződését a Magyar Honvédség tízezredik önkéntes tartalékos katonája.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára szerdán, Budapesten a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázison tartott ünnepi állománygyűlésen emléklappal és ajándékkal köszöntötte a tízezredik önkéntest, Fenesi Botondot.



Kiemelte: 2010-ben 17 tartalékos honvédje volt Magyarországnak, most tízezer van. "Ez hihetetlen sikertörténet" - jegyezte meg.



Az államtitkár kitért arra is, azért kiemelten fontosak az önkéntesek, mert ők tudják a leghitelesebben közvetíteni a társadalom felé, hogy mi a honvédség.



Németh Szilárd megköszönte a katonák munkáját, amit a haza védelmében tesznek, még egy olyan "láthatatlan ellenséggel" szemben is, mint a koronavírus. Ennek kapcsán példaként említette, hogy a katonák - köztük több önkéntes tartalékos - az ország minden területén összesen 1024 idősotthont fertőtlenítettek.



Emlékeztetett, hogy a járványhelyzetben a kormány nemcsak az életvédelmét állította középpontba, hanem azt is, hogy a gazdaságot, az életet is újra kell indítani. A Magyar Honvédség - mint a legbiztosabb munkáltató - a gazdaságélénkítő feladatból is kivette részét.



A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egy új programot dolgozott ki, a speciális területvédelmi tartalékos rendszert, azoknak, akik a koronavírus-járvány következtében vesztették el munkájukat. A július elsején 15 helyszínen indult programra 390-en jelentkeztek - közölte az államtitkár. Hozzátette: nincs lemorzsolódás. Kedden pedig 13 helyszínen 341-en írtak alá szerződést a Magyar Honvédséggel.



Németh Szilárd beszédében azt hangsúlyozta: a honvédelem ügye nem bal vagy jobb oldali ügy, hanem "közös ügyünk". Ezzel együtt kitért arra, hogy a 2010-es kormányváltás óta a katonák "saját bőrükön" érezhetik a honvédség, a katonák megbecsülését. Példaként említette a katonák új egyenruháját, az 50 százalékos béremelést, valamint a honvédelmi és haderőfejlesztési programot is, továbbá, hogy jövőre 778 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodhat a honvédség, ami rekordösszeg.



A haderőhöz való megváltozott kormányzati hozzáállás kapcsán Németh Szilárd felidézte Orbán Viktor miniszterelnök keddi nyilatkozatát is. Azt mondta: a kormányfő Bledben egyebek mellett arról is beszélt, hogy a "játékszabályokat jelenleg Kína és az Egyesült államok határozza meg", mert a modern gazdaság tudományos központja nagyban kapcsolódik a hadsereghez. Kitért arra is, hogy szükség van valamilyen katonai háttérre, mivel minden fontos technológia, katonai tudományos háttérből ered - ismertette Németh Szilárd a kormányfő nyilatkozatát.