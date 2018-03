Már Magyarországon is érezni lehet a vízválság hatásait

Elkezdődött a globális vízválság, amelynek közvetett hatásait Magyarországon is érezni lehet - fejtette ki a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóság vezetője.

Kőrösi Csaba az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában azt mondta, már nem vehető adottnak, hogy mindig és mindenkor kellő mennyiségű és minőségű víz áll rendelkezésre, elkezdődött egy globális kihatású vízválság.



Közölte, ennek közvetlen hatásait Magyarországon még nem érezni, mert a vízkészletek és a víz minősége is jó. Ugyanakkor a világban több helyen válságos helyzet alakult ki a vízhiány, az áradás, vagy a rossz minőségű víz miatt. Ezek az események eddig lokálisak voltak, de most már összekapcsolódnak, 5-15 millió emberre hatnak, az emberek elhagyják otthonaikat és ezt érzi meg most Magyarország is - mondta.



Kőrösi Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a világon a szennyvíz 80 százalékát még mindig kezeletlenül engedik vissza a természetbe, emellett a vízkészlet gyorsan csökken. Ezzel "két végén égetjük a gyertyát" - fogalmazott.