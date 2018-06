Már lehet regisztrálni a NAV Online Számla rendszerében

A július elsejétől kötelező számlaadat-szolgáltatáshoz regisztrálnia kell mindenkinek, aki belföldi adóalanyok számára legalább 100 ezer forint áfatartalmú számlát állít ki akár számlázó programmal, akár számlatömbben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Online Számla felületén a mostantól elvégezhető regisztrációhoz ügyfélkapus hozzáférésre van szükség.



Az adóhatóság hétfői közleménye szerint a www.onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio oldalon érhető el a felület.



Kiemelték, hogy a regisztrációt annak kell végeznie, aki az adott vállalkozás nevében a NAV előtt törvényes képviselőként vagy állandó meghatalmazottként eljárhat.



Ismertették, a regisztrációt végző személyhez kapcsoltan létrejön egy elsődleges felhasználó, aki az adott adózó ügyeiben a webes felületen teljes körű intézkedési joggal rendelkezik. A számlázó programmal történő adatküldéshez az úgynevezett technikai felhasználót is létre kell hozni, amihez egy jelszó megadása, illetve a jogosultsági szint beállítása szükséges. Ez biztosítja azt, hogy az adatszolgáltató számlázó programja a számlák adatait emberi beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz.



Hozzátették, lehetőség van arra, hogy egy gazdálkodó szervezeten belül ne csak a törvényes képviselő férjen hozzá a rendszerhez. Létrehozhatók másodlagos felhasználók, akik a jogosultságuknak megfelelően használhatják a rendszert, többek között feltölthetnek számlatömböt vagy lekérdezéseket végezhetnek.



Kitértek arra is, hogy regisztrálni július elseje után is lehet, de legkésőbb az első adatszolgáltatással érintett számla kiállításáig el kell végezni a műveletet. A korábbi, tesztrendszeri regisztráció nem elég, mert az csak a tesztelés lehetőségét biztosítja.



A rendszerről szóló információk, a regisztráció menetét bemutató leírás és videó, a gyakori kérdésekre adott válaszok a NAV honlapjáról elérhető online számla aloldalon találhatók. A regisztrációval kapcsolatos segítség pedig telefonon a NAV Infóvonalán vagy írásban a honlapján keresztül kérhető - közölte a hivatal.