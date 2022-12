Már javában tart az ünnep előtti élelmiszer-razzia

Idén december 5. és december 18. között rendelte el a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára - közölte a tárca.

Az egész országra kiterjedő kéthetes ellenőrzéssorozat idején a szakemberek fokozott jelenléte várható az élelmiszerlánc minden területén - írták. A szezonálisan népszerű termékkörökből, mint például gyümölcsök, cukrászati kényelmi termékek, fűszerek, és alkoholos italok, több terméktípust is kiemelten vizsgál majd a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma.



Az országos ellenőrzéseket a Nébih koordinálásával a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek és a hivatal szakemberei végzik. A kéthetes periódusban a vizsgálatok fókuszában a higiéniai szabályok betartása és az élelmiszerek eredetének nyomonkövethetősége áll, amit bármely élelmiszer-előállító és -forgalmazó létesítmény, vendéglátóhely, piac és ünnepi rendezvény (vásárok, kitelepült vendéglátók) esetében számon kérhetnek az ellenőrök.



Nobilis Márton a közlemény szerint kiemelte, idén is különös figyelmet kapnak a téli szezon népszerű termékei, mint például a húsok és húskészítmények, az élő halak, valamint az édesipari termékek. Emellett több terméktípus esetében emelt mintaszámmal, célzott laboratóriumi vizsgálatok is zajlanak majd. A kiemelten vizsgált termékek a szezonálisan kelendő gyümölcsök, a cukrászati kényelmi termékek, a fűszerek, valamint az alkoholos italok közül kerülnek ki.



Új eleme a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzésnek az iskolai büfék tevékenységének ellenőrzése, valamint tájékozódó jelleggel a kínálat áttekintése. A szakemberek vizsgálják az üzemelés megfelelőségét, különös tekintettel a szendvicsek készítésének, tárolásának és árusításának feltételeire - tették hozzá.



Bár az országos akció sok tekintetben megújul idén, a célja változatlan marad. Az ellenőrzéssorozat továbbra is arra irányul, hogy az ünnepeket megelőző időszakban a megnövekedett forgalom mellett is biztonságos és jó minőségű élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira és a magyar családok asztalaira - hangsúlyozta az államtitkár az AM közleménye szerint.