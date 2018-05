Magyarország számára fontos az eurózóna stabilitása - jelentette ki az Eurogroup kibővített brüsszeli ülésén csütörtökön késő este Varga Mihály. A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy Magyarország kezdettől fogva támogatta a bankunió teljes kialakítását, beleértve a folyamatban lévő utolsó európai betétvédelmi pillért és a kapcsolódó védőhálókat is.



A Pénzügyminisztériumnak az MTI-hez pénteken eljuttatott tájékoztatása szerint Varga Mihály hozzátette: "alapvető szempontunk a bankunió nyitottságának és hatékonyságának, illetve a bankunión belüli és kívüli tagállamok közti egyenlő elbánás fenntartása".



Az eurozóna stabilitása, a bankunió szilárd működése kulcsfontosságú a magyar gazdaság és pénzügyi rendszere számára is. A bankunió lezárására vonatkozó tárgyalásokon a kívülálló tagállamok érdekeit is figyelembe kell venni - hangsúlyozta a miniszter. Magyarország eddig is konstruktívan vett részt a bankuniós egyeztetéseken, és sokat tett a kockázatcsökkentés terén is. Magyar szempontból is fontos, hogy a több tagállamban működő pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó pénzügyi felügyeleti feladatmegosztás kiegyensúlyozottsága az anyaország és a fogadó országok között ne boruljon föl. Magyar szempontból az is fontos, hogy a szuverén adósságkockázat szabályozása ne változzon, tehát a magyar állampapírok maradjanak a jelenlegi kockázatmentes kategóriában - húzta alá a miniszter.



Pénteken az Ecofin Tanács ülésén az uniós banki kockázatcsökkentő csomag mellett a forgalmi adózásról is tárgyalnak majd az EU pénzügyminiszterei.