Magyar-horvát pünkösdi fesztiválon mulathatunk

A kézművesség és a folklór jegyében zajlik pünkösdhétfőn a Gébárti Kézművesek Házában a Magyar-Horvát Családi Pünkösdi Fesztivál - tájékoztatta az MTI-t Prokné Tirner Gyöngyi intézményegység-vezető.



A zalai megyeszékhelyen régi hagyomány, hogy a jeles napon együtt ünnepelnek a horvát vendégekkel és közösen elevenítik fel a tavaszünnep népi hagyományait - fűzte hozzá.



Az idei fesztivál a horvát és a magyar kézművesség hagyományait kapcsolja össze. A rendezvényre horvát kézművesek érkeznek portékáikkal. Az öko kézműves játszóházakban a gyermekek bevonásával a magyar mesterekkel együtt készítenek csuhé, gyékény, szalma és agyag felhasználásával dísz- és használati tárgyakat.



A fesztiválon Horváth Béla fafaragó munkáiból nyílik vitrinkiállítás. A kézművesek házának udvarán játszóteret alakítanak ki népi játékokkal, egyebek mellett ládavasúttal. A kovácsműhelynél a lópatkolást mutatják be - sorolta a programokat Prokné Tirner Gyöngyi.



A látogatókat folklórprogramokkal, gyermekelőadásokkal várják, és bábjátékkal a vásárok hangulatát is megidézik. A horvát vendégek - a Cakovci Horvát Kulturális Egyesület és a Zidanci Zenekar - zenés műsorral mutatkoznak be a magyar közönségnek. Fellépnek a Zalai Táncegyüttes utánpótlás csoportjai, a keszthelyi Család Általános Iskola pünkösdölő műsort mutat be és népzenei koncertjén pünkösdi dalokat játszik a Zala Zenekar.



A látogatók Zalaegerszeg belvárosából - a Kovács Károly térről - óránként induló ingyenes buszjárattal utazhatnak a rendezvény helyszínére.



A pünkösdi fesztivál a Zala Megyei Népművészeti Egyesület vezetőpartnerségével megvalósuló CultuREvive Tour elnevezésű, Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg a Gébárti Kézművesek Házában.