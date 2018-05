Ma van az emlékhelyek napja, számos programot rendeznek

Országszerte több mint negyven helyszínen rendeznek programokat az emlékhelyek napja sorozathoz kapcsolódva a magyarországi történelmi és nemzeti emlékhelyek.



Az emlékhelyek napja sorozathoz országszerte 46 emlékhely kapcsolódott, a programok a legtöbb helyen ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.



Ma Magyarországon 17 nemzeti emlékhelyet és 49 történelmi emlékhelyet tartanak számon, ezek a magyar történelem fontos helyszínei és gyakran fontos építészeti alkotások, amelyek nemcsak műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt is.



Az emlékhelyek jelentőségét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján az Országgyűlés törvénnyel ismerte el, egységes megjelölésükről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodott. A felállított sztélék nemcsak egységesen és könnyen felismerhetővé tették az emlékhelyeket, de azok jelentőségéről is tájékoztatják az érdeklődőket.



Az esemény központi helyszíne idén a Fiumei úti sírkert, ahol a Nemzeti Filharmonikusok koncertjével, a legnagyobb mauzóleumok fényfestésével és zseblámpás sétával is várja a közönséget a Nemzeti Örökség Intézete.



A helyi programokról a rendezvény központi honlapján lehet bővebben tájékozódni.