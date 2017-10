Ma kezdődik a Nemzetközi Hárfafesztivál

Ma kezdődik a 19. Nemzetközi Hárfafesztivál a budapesti Festetics-palotában; a rendezvényen fiatal tehetségek és sztárvendégek is fellépnek.



A fesztivál első napján az idén útjára indított Hárfás napok sorozat második előadása, Az ötezer éves hangszer - A hárfa története 2. lesz hallható. A koncerten az 1720-1820 közötti korszakkal és zenéivel ismerkedhet meg a közönség.

A hangversenyen többek között Mozart C-dúr fuvola-hárfaversenye hangzik el Vigh Andrea és Drahos Béla előadásában, a koncerten közreműködik Gulyás Csilla hárfaművész és az Anima Musicae Kamarazenekar.



Szombat délelőtt a fesztivál ismét lehetőséget ad két fiatal tehetséges hárfaművész bemutatkozására, a matinékoncerten Jenei Erzsébet és Goda Sára lép színpadra. Este Oliver Wass ad szóló hárfaestet, amelyen modern zenét is hallhat a közönség a klasszikus hárfazene mellett.



Vasárnap délelőtt Vigh Andrea a gyerekeket avatja be a hárfa világába interaktív hangszerbemutató koncertjén. A fesztivál vasárnap este Maria Graf hárfaművésznő hangversenyével zárul, amelyen többek között Spohr, Hindemith, Debussy és Fauré művei szólalnak meg. A rendezvényhez hangszerkiállítás is kapcsolódik.