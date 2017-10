Ma kezdődik a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny a budapesti Erkel Színházban a Filharmónia Magyarország szervezésében.



Az esti hangverseny vendégkarmestere az 1974-es karmesterverseny győztese, Kobajasi Kenicsiró lesz, aki a Magyar Állami Operaház Zenekarával Ludwig van Beethoven IX. szimfóniáját mutatja be. Az est másik karmestere az előzsűri tagja, az 1989-ben a Magyar Televízió 6. Nemzetközi Karmesterversenyének legjobb magyar résztvevőjeként harmadik díjat nyert Kocsár Balázs.



A hangversenyen elhangzik Kodály Zoltán Galántai táncok című műve, valamint Liszt Ferenc A-dúr zongoraversenye Tomoki Szakata, a Filharmónia Magyarország szervezésében lezajlott 2016-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny győztese előadásában Kocsár Balázs vezényletével. A megnyitón beszédet mond Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, a verseny egyik védnöke, valamint Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.



A Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny szerdán és csütörtökön folytatódik az első fordulókkal az Erkel Színházban. A második fordulóknak október 9-én és 10-én, valamint a december 15-i döntőnek és a december 16-i gálakoncertnek a pécsi Kodály Központ ad otthont.



Az eseménysorozat kiemelt célja, hogy az ifjú tehetségeknek nemzetközi lehetőséget adjon. A versenyre 186 karmester nyújtotta be jelentkezését a világ negyven országából, az elődöntőbe negyvenen jutottak. A vezénylendő művek között nyitányok, szimfóniatételek, operarészletek, versenyművek és szimfonikus költemények szerepelnek. A versenyzőknek mindhárom forduló teljes repertoárját meg kellett tanulniuk, de a kottahasználat engedélyezett.



A fordulókat október közepétől december végéig tíz alkalommal, heti rendszerességgel az M5 csatorna tűzi műsorra.



A verseny első helyezettje 20 ezer euró, a második helyezettje 10 ezer euró, a harmadik helyezettje 5 ezer euró pénzdíjban részesül. A magas pénzjutalmak mellett több díjfelajánlás is segíti majd a karmestertehetségek szakmai karrierjét.



A verseny fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnöke Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és Lady Valerie Solti, Solti György özvegye. A Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap.



Képünk illusztráció.