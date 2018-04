Lövöldözést tervezett a gimnazista, próbaidőre ítélték

Két év próbaidőre ítélt a Fővárosi Törvényszék egy budapesti gimnazista fiút, aki januárban diáktársainak azt mondta, hogy iskolai lövöldözést tervez - közölte a fővárosi főügyész pénteken az MTI-vel. Az ítélet nem jogerős.



Ibolya Tibor a közleményben azt írta, a 15 éves fiú egy közösségi oldalon és személyesen is arra utalt két kiskorú osztálytársának és egy szintén kiskorú ismerősének, hogy a hírekben "floridai lövöldözésként" ismert esethez hasonlóan azt tervezi, hogy a gimnáziumban diáktársait lelövi, majd ezt követően öngyilkosságot követ el. A fiú ezután átküldött nekik egy az amerikai iskolai lövöldözésről készült amatőr videót, valamint egy olyan linket is, amelyben egy sorozatlövő gépkarabély képe és leírása szerepelt.



Iskolatársai attól tartottak, hogy tervét valóban véghez is viszi majd - tette hozzá.



A közlemény szerint a fiút a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói hallgatták ki, majd a beszerzett bizonyítékok alapján a Fővárosi Főügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Osztálya emberölés előkészületének bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé.



A Fővárosi Törvényszék emberölés előkészületének bűntette miatt 2 év próbaidőre ítélte, külön magatartási szabályként önismereti tréningen való részvételre kötelezte, valamint megállapította, hogy a próbaidő tartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll.



Az ítélet ellen az eljáró ügyész súlyosításért, szabadságvesztés - fiatalkorúak fogházbüntetése - kiszabása és annak próbaidőre történő felfüggesztéséért, a fiatalkorú védője felmentésért fellebbezett.

Képünk illusztráció.