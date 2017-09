Kutatók éjszakája: pénteken indul a regisztráció

Péntektől regisztrálhatnak az érdeklődők a szeptember 29-i kutatók éjszakája azon programjaira, amelyeken csak korlátozott számú résztvevőt tudnak fogadni a szervezők.



A reggel 7 órakor kezdődik a www.kutatokejszakaja.eu honlapon - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A kutatók éjszakáján országszerte mintegy kétezer ingyenes program, közte kísérletek és interaktív bemutatók várják a látogatókat a kutatóintézetekben, egyetemeken, kutatóhelyeken és a Csodák Palotájában.



A programok között lézershow, előadás a sorozatgyilkosokról, sebészrobotika, elektrokémiai kísérletek, űrjármű-építés és tőzsdeszimulációs játék is szerepel. A látogatók konyhai természettudományos kísérleteket végezhetnek és betekintést nyerhetnek a villámgyártás mesterségébe. Valósággá válnak Harry Potter kviddicsmeccsei, zongorázni lehet a Holdon vagy épp sétálgatni egy gyár területén, ki sem mozdulva a Virtuális Valóság Terméből.



Az esemény hagyományosan legnagyobb vállalati partnere és csaknem 100 programjával a rendezvénysorozat egyik központi helyszíne az Ericsson Magyarország, amelynek idei programjában a drónok lesznek a főszereplők.



A programhoz az idén is kapcsolódik egy tematikus kihívás Ericsson Drone Challenge néven. A sikeresen pályázók drónprogramozó workshopon vehetnek részt, az itt szerzett ismeretek alapján programozott önvezető drónok a Kutatók éjszakáján mutatkoznak be a nagyközönségnek. Az indulással és nevezési határidőkkel kapcsolatos információk a vállalat közösségi oldalán érhetők el.