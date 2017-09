Kövér László fogadta a luxemburgi képviselőház elnökét

Kövér László házelnök kedden az Országházban fogadta Mars di Bartolomeót, a luxemburgi képviselőház elnökét - tájékoztatta az MTI-t az Országgyűlés sajtóirodája.



A felek az Európát és az Európai Uniót érintő kérdéseket, aktuális kihívásokat vitatták meg. A közlés szerint Kövér László kijelentette, hogy Magyarország kiegyensúlyozott és konstruktív kapcsolatokra törekszik a Luxemburgi Nagyhercegséggel, kormányközi és gazdasági kapcsolataink mellett a parlamenti együttműködés szorosabbra fűzésében is érdekeltek vagyunk.



A házelnök hozzátette, hogy az Országgyűlés továbbra is nyitott a regionális együttműködés erősítésére, beleértve a V4-ek és a Benelux országok törvényhozásai közötti kapcsolatépítést.



A luxemburgi képviselőház elnöke is elkötelezettségét fejezte ki a kétoldalú parlamenti kapcsolatok elmélyítése mellett, és a házelnöki további eszmecseréken túl a bizottságok és a baráti tagozatok közötti találkozókat is szorgalmazta.



Mars di Bartolomeo személyében először tett hivatalos látogatást Magyarországon a Luxemburgi Nagyhercegség Képviselőházának elnöke.