Kovács: megtörési kísérlet indult Magyarország ellen

A két és fél éve történt röszkei zavargással összehangolt megtörési kísérlet indult azért, hogy Magyarország bevándorlóország legyen - jelentette ki a kormányszóvivő a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



Kovács Zoltán hangsúlyozta: hangfelvételek igazolják, hogy nemzetközi hálózatba szerveződött erők akarják eltántorítani Magyarországot a bevándorlást ellenző politikától, a Soros-féle szervezetek pedig a választási kampányba is beavatkoznak civil szervezeteken vagy a politikát formáló sajtón keresztül. Volt olyan szervezet, amely külföldi kormányokat akart fölhasználni gazdasági és politikai céljai érdekében, mások illegálisan gyűjtöttek adatot a migránsokról - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a kormánynak be kell zárnia azokat a jogi kiskapukat, amelyek az ilyen szervezetek működését lehetővé teszik, hiszen egyebek mellett Kanadában is szigorították a szabályokat, miután kiderült, hogy egyes nem kormányzati szervezetek befolyásolták a választókat.



Kovács Zoltán szerint Ukrajnában már valóság, hogy bizonyos körök minden befolyásolási eszközt felhasználnak a Soros-hálózat céljai érdekében, politikai szerepvállalásukról pedig egyik helyi vezetőjük is beszélt egy interjúban. A jobboldali kormány megdöntése utáni káoszban - magukat tanácsadó testületeknek álcázva - beépültek a döntéshozásba és a közigazgatásba - tette hozzá.



Az ilyen álcivileket senki nem választotta meg, ők viszont emberbaráti vagy jogvédő szervezetként folyton magukat állítják be a demokrácia valódi letéteményeseinek, felül akarják írni a felhatalmazással rendelkező politikai képviseletet, megkerülik a demokratikus játékszabályokat egy szűk csoport érdekében - fogalmazott. Kovács Zoltán szerint nyilvánvaló bizonyítékok támasztják alá azt is, hogy befolyásolják a Magyarországról szóló uniós és nemzetközi jelentéseket.



A kormányszóvivő a Soros-féle szervezetek elleni küzdelem döntő ütközetének nevezte a jövő vasárnapi választást, hiszen - mint fogalmazott - az emberek eldönthetik, hogy Magyarország valóban magyar marad-e vagy a bevándorlók országává válik.



A kormányzati eredmények mellett erre is föl kell hívni az emberek figyelmét az ország biztonsága és nyugalma, valamint a családtámogatások és a gazdasági eredmények fenntartása érdekében - tette hozzá Kovács Zoltán.