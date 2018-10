Kósa Lajos: szinte egyetlen pontja sem stimmel a jelentésnek

Szinte egyetlen pontja sem stimmel a Sargentini-jelentésnek, amelyről "üvölt", hogy már maga az ítélet - mondta Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

A kormánypárti politikus szerint sok a valótlanság és a pontatlanság a jelentésben, amelynek célja az, hogy megtörjék a magyar kormány, illetve az ország ellenállását.

"Magyarország szemmel láthatóan eltökélte magát, és azt mondta, hogy mi nem leszünk bevándorlóország, mi megvédjünk a határainkat" - hangsúlyozta.



Hozzátette, nincs szükség arra, hogy elvegyék az országtól azt a jogot, hogy megvédje a saját határait.



Kósa Lajos a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, a magyar választók döntő többsége nem akar bevándorlóországot csinálni Magyarországból, hiszen ragaszkodnak keresztény identitásukhoz, kultúrájukhoz. "Azt is látják, hogy az általunk képviselt értékeket a migránsok nem osztják és ez még egy enyhe kifejezés" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar ellenzék is érzi az emberek többségének akaratát, de minden lépésével a migrációt támogatja.