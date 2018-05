Kortárs Művészeti Fesztivál lesz Székesfehérváron

Péntektől jövő szombatig tart Székesfehérváron a 19. Kortárs Művészeti Fesztivál, amelynek fő motívuma ezúttal a textil lesz.



A fesztivált felvezető hétfői sajtótájékoztatón Brájer Éva alpolgármester hangsúlyozta, hogy különösen gazdag lesz a programkínálat, hiszen a fesztivállal egy időben rendezik meg a Nemzeti emlékhelyek hétvégéjét és idén először csatlakozik a rendezvénysorozathoz a Fehérvári Könyvnapok is. Mint mondta, a Zichy liget lesz a fő helyszín, ahol kevesebb, de sokkal nagyobb volumenű programok lesznek.



Juhász Zsófia, a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy az egyik újdonság a kertmozi lesz, amelynek keretében dokumentum- és rövidfilmek, valamint nemrégiben bemutatott magyar sikerfilmek is láthatók lesznek.



Jelezte, hogy minden este előbb a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Média Mecenatúra programjának támogatott filmjeiből, a 6. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál alkotásaiból és a Budapest International Documentary Festival (BIDF) versenyfilmjeiből válogatott darabokat tekinthetik meg az érdeklődők, majd következnek a "nagyfilmek", mint A Viszkis és a Budapest Noir, a Lajkó - Cigány az űrben, az Állampolgár, a Jupiter holdja és a Genezis, valamint a Sztálin halála című filmek.



Falvay Miklós, a Fehérvári Művészek Társaságának képviseletében elmondta, hogy hatvan tagjuk között nagy volt az érdeklődés a fesztivál iránt, így gazdag anyaggal jelentkeznek péntektől. Land art alkotásokat visznek a ligetbe Varga Gábor Farkastól, optikai játékok és interaktív tűdombormű lesz látható Arany Gold Zoltántól, de válogatnak a móri Public Art kiállítás fehérvári alkotóktól származó darabjaiból, továbbá a vállalkozó kedvű érdeklődők népesíthetnek be textilből és mindenféle más anyagokból készített léleklepkékkel a Lepkeházat.



Bobory Zoltán a Vörösmarty Társaság elnöke közölte, hogy összesen négy könyvet mutatnak be a fesztivál keretében a Vörösmarty Teremben: László Zsolt, Bobory Zoltán, Saitos Lajos és Borbély László kötetit ismerhetik meg a dedikálással egybekötött könyvbemutatókon.



A sajtóanyag szerint a pénteki megnyitót megelőzően nyílik meg az Oskola utcában a Deák Gyűjtemény magyar művésztelepeket bemutató sorozatának következő tárlata, "Hóbortos ultramodernek" a Műkertben címmel. A Kecskeméti Művésztelep 1909-1919 közötti korszakának negyven alkotása lesz látható a kiállításon.



Két másik kiállítás is nyílik a Kortárs idején: a Köfém Oktatási Közművelődési Központban Formák, idomok alumíniumból, bronzból egy öntőmester szemszögéből címmel Jakab János öntőmester munkáiból, illetve az Aranybulla Könyvtárban Revák István festőművész legújabb akvarelljeiből.



A fesztivál több színházi produkcióval is várja a látogatókat: a Prospero Színkör három darabot is bemutat a Szabadművelődés Házában, ahol Matuz János rendezésében a legyekura.org című hangszínházi előadás is megtekinthető lesz.



A fesztivál első koncertjére a nyitónapon kerül sor: Lackfi János költő verseit a gitáros-zeneszerző Sinha Róbert és Herczku Ágnes énekesnő előadásában élvezheti a közönség. A többi napokon színpadra lép az akusztikus etnodzsessz formáció, a Cirkusz-KA, a magyar népzene, a klezmer és a balkáni zene ötvözetét játszó Cabaret Medrano, az énekes-gitáros dalszerző Váray László, a hibrid zene hazai kulcszenekara, a Fugato Orchestra.



A Fehérvári Könyvnapok keretében az egykori rádiós, ma gyerekkönyveket író Balázsy Panna lesz a vendég a színpadon, majd a Bob és Bobék Orchestra Petőfi és Arany műveiből készült, korántsem szokványos előadását láthatják-hallhatják az érdeklődők.



A programsorozat hagyományos záróeseménye idén is a JamBoryVár elnevezésű minifesztivál lesz, ahol a gyerekeknek szól a Tótágas Színtársulat Don Quijote kalandjait bemutató előadása, de lesz Durvacrew dj-program az Elefántos udvarban, Csángálló, Korai Trancemission és Ethnofil koncert a Százoszlopos udvarban, slam poetry előadás és tűztánc bemutató is, Szabad vesződések címmel pedig kiállítás nyílik a hibaizmus feltalálója, Fehér Vera alkotásaiból.