Koronavírus: ismét 180 felett az elhunytak száma

Meghalt 181, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4153 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap. Baranyában 169 új fertőzöttet regisztráltak.



A kormányzati portálon azt írták: 280 400-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 6965-re emelkedett, a gyógyultak száma 80 752.



Az aktív fertőzöttek száma 192 683. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 21 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti.



Baranyában 169 új fertőzöttet azonosítottak, így a számuk a járvány kezdete óta 8023.



Kórházban 7646 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 606-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 47 486-an vannak, a mintavételek száma 2 301 174-re emelkedett.



Kiemelték: egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított: a kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés is január 11-ig fennmarad.

A szentestére vonatkozó szabályokról december 21-én döntenek, az esti kijárási tilalom december 31-én azonban érvényben lesz - írták.Emlékeztettek arra, hogy szombattól a kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben.Hangsúlyozták: a kormány minden lehetséges külföldi vakcináról tárgyal, és elindult a www.vakcinainfo.gov.hu honlap, ahol már lehet jelezni az igényeket a védőoltásra. A nyugdíjasok számára a posta már elkezdte kézbesíteni azt a levelet, amelyben Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatja őket a regisztráció lehetőségéről.A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, beadása az oltási terv szerint történik, elsőbbséget élveznek majd az egészségügyi dolgozók - tették hozzá.Emlékeztettek: a vártnál alacsonyabb részvétel mellett és alacsony fertőzöttséggel zárult a célzott csoportos tesztelés első és második köre a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozóknál. A héten a gyorstesztelés a kormányhivatalok és járási hivatalok dolgozóival folytatódott, ennek eredményét jövő héten összegzik. Az egészségügyi és szociális dolgozók tesztelése szintén folytatódik, ez esetben az intézmények maguk szervezik a tesztelést, amelyhez a kormányhivatalok biztosítják a gyorsteszteket - tudatták.Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben.Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva, leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek. A 10 ezernél több lakosú települések egyes, a polgármester által kijelölt közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység közben, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget, a szállodák turistákat nem fogadhatnak. Minden rendezvény - köztük a kulturális események, karácsonyi vásárok - megtartása tilos. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények, különösen a fitnesztermek, fedett uszodák, múzeumok, könyvtárak, mozik, állatkertek és korcsolyapályák használata tilos.A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rendben, a középiskolák és egyetemek digitális munkarendben működnek.Magán- és családi rendezvényeken (például születésnapon) legfeljebb 10-en, temetésen maximum 50-en vehetnek részt. Esküvő csak lakodalom nélkül tartható meg.A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló fizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig.Hangsúlyozták: Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon. A halasztható műtéteket felfüggesztették, az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma bővült.A közösségi terjedés megfékezéséért továbbra is azt kérik, kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet.Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenniük a fertőzések elkerüléséért.Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (55 801) és Pest megyében (35 776) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (17 090), Borsod-Abaúj-Zemplén (16 465), Hajdú-Bihar (15 612) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (14 125). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (5121).



