Kiírták a rezidenstámogatási program pályázatait

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közzétette az idei évre szóló rezidenstámogatási program pályázatait; a hat szakmai területre meghirdetett ösztöndíjprogramra a pályázatokat február 20-ig lehet benyújtani.



Az ÁEEK honlapján megjelent kiírás szerint a támogatott szakképzésben résztvevő szakorvosjelöltek a Markusovszky Lajos-ösztöndíjra, a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek a Méhes Károly-ösztöndíjra, az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvosjelöltek a Gábor Aurél-ösztöndíjra, a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvosjelöltek a Flór Ferenc-ösztöndíjra, a szakgyógyszerész-jelöltek a Than Károly-ösztöndíjra pályázhatnak. Ezen kívül a hiányszakmás képzésben résztvevők részére is jelent meg ösztöndíjpályázat.



Az ösztöndíjat elnyert szakorvos- és szakgyógyszerész-jelöltek havonta nettó 100 ezer forint, a Méhes Károly-ösztöndíjat elnyerő gyermekszakorvos-jelöltek, a Gábor Aurél-ösztöndíjas sürgősségi szakorvosjelöltek, valamint a Flór Ferenc-ösztöndíjasok havi nettó 200 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak. A hiányszakmát választók ösztöndíja havi nettó 150 ezer forint.



A kiírás szerint a pályázónak vállalnia kell, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál dolgozik, mint amennyi ideig az ösztöndíjat folyósították. Továbbá vállalja, hogy az általa biztosított egészségügyi ellátással összefüggésben semmilyen formában nem fogad el paraszolvenciát.



Az ösztöndíj folyósítás megkezdésének feltétele az is, hogy a támogatott szakképzést legkésőbb 2018. május 1-jével el kell kezdeni.



