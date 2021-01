Kiadvány jelent meg nemzeti kincsünkról, a kuvaszról

Nemzeti kincsünk a kuvasz címmel jelent meg könyv a hungarikum bizottság támogatásával; ebből az alkalomból beszélt a magyar kutyafajták népszerűsítésének támogatásáról a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos hétfőn sajtótájékoztatón.

V. Németh Zsolt leszögezte, hogy az agrárminisztérium többféle módon is támogatja a magyar kutyafajták egyedszámának bővülését: több tízmillió forintos forrást biztosítanak például DNS-alapú vizsgálatokra és a népszerűsítő programokra is.

Hozzátette, hogy a hungarikum bizottság pályázata lehetőséget ad akár könyvkiadásra is, erre volt példa a kuvaszt népszerűsítő kiadvány támogatása. Úgy fogalmazott, hogy a kuvasz "jellemvonásai alapján alkalmas arra, hogy a 21. században is az ember társa maradjon", ennek érdekében például január 1-től már a törzskönyvezésének költségeit is megtéríti az agrártárca.



A miniszteri biztos emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlés 2003-ban a magyar kutyafajtákat nemzeti kinccsé nyilvánította, majd 2017-ben a hungarikum bizottság mind a kilenc magyar kutyafajtát, közte a magyar kuvaszt is hungarikummá minősítette.



V. Németh Zsolt megerősítette, hogy támogatnák a hasonló kedvezményeket más kutyafajtáknál is, és azt is megjegyezte, hogy az agrártárca hamarosan kiírja az idei hungarikum-pályázatot, amelynek egyik célterülete a népszerűsítő kiadványok.



Pischoff Ferenc, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület elnöke ismertette, hogy tavaly csaknem 300 kuvaszt törzskönyveztek, szemben az elmúlt húsz évvel, amikor évente körülbelül 200 körüli egyed született.

Képünkön: Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos sajtótájékoztatót tart a Nemzeti kincsünk a kuvasz című könyv megjelenése alkalmából a Vajdahunyad-várban 2021. január 11-én. Mellette Gálicz Dóra Pusztatenki Erdész nevű kutyájával és Pischoff Ferenc, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület elnöke a Ludas Matyi Tulipán nevű kuvasszal.