Kezdődik a felsőoktatási felvételi-ügyintézés időszaka

A felsőoktatásba jelentkezők csütörtöktől érhetik el az ügyintézési funkciókat a felvi.hu honlapon, az E-felvételi rendszerében. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja adatait, pótolhatja az esetleg még hiányzó dokumentumokat, és egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen - közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel.



Mint írták, az e-ügyintézés indulásával az E-felvételiben a jelentkezők folyamatosan ellenőrizhetik a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás központi nyilvántartásában szereplő adataikat: a személyes információkat, a megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok és kérelmek feldolgozottságát, továbbá a feldolgozás eredményét. Az e-ügyintézési funkciók segítségével egyszerűen kérhetik az esetleg hibásan megadott adatok módosítását is.



A felvételizők az E-felvételiben azt is nyomon követhetik, hogy az egyes jelentkezési helyeiken - a pillanatnyilag rendelkezésre álló igazolt eredmények alapján - éppen hány pontjuk van. Az adatok folyamatosan frissülnek - jelezték.



A május-júniusi érettségi eredményeket igazoló bizonyítványt vagy tanúsítványokat - hasonlóan a korábban (2006. január 1-je után) megszerzett érettségi eredményeit igazoló dokumentumokhoz és a 2003. január 1-je után szerzett nyelvvizsga-bizonyítványokhoz - nem kell feltölteni a rendszerbe. Ha azonban a felvételiző a jelentkezési határidő után kapja meg a nyelvvizsgáját, akkor meg kell adnia a felületen a nyelvvizsga-bizonyítvány adatait.



A jelentkezési sorrendet egyetlen alkalommal módosítani vagy a jelentkezési határidő lejártáig megjelölt jelentkezési helyeket visszavonni legkésőbb július 11-ig lehet az E-felvételi Sorrendmódosítás menüpontjában. A változtatások az elküldött kérelmek feldolgozása után jelennek meg az ügyintézési felületen.



A felvételizők az E-felvételiben tájékozódhatnak jelentkezésükről; mindenkinek érdemes használnia a felületet akkor is, ha semmit sem kell módosítania. A fontos információt tartalmazó üzenetek (például a hiánypótlási felszólítás) a központi felvételi nyilvántartásban szereplő e-mail postafiókokba is megérkeznek - tette hozzá az Oktatási Hivatal.