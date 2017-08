Kezdődik a 24. Országos Diákfilmszemle Budapesten

Szerdán kezdődik és vasárnapig tart a 24. Országos Diákfilmszemle, amelyen általános és középiskolás, valamint fiatal filmesek alkotásait vetítik Budapesten az Aranytíz Kultúrházban.



A 24. filmszemlére mintegy 20 órányi vetítendő anyag érkezett be, ami 120 filmet jelent. A négynapos rendezvényen a versenyfilmek vetítése minden nap 13 órakor kezdődik, utána a zsűri nyilvános konzultációt tart az aznap látott filmekről az alkotókkal és érdeklődőkkel - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A filmeket elbíráló szakmai zsűri elnöke Matkócsik András operatőr, rendező. A zsűri tagjai Nyakó Júlia színész, Szita Miklós Balázs Béla-díjas producer, Ungvári Rudolf hangmérnök, valamint Bakó Krisztián tanár.



A szemle összdíjazása 400 ezer forint. Idén a vetítések mellett az érdeklődők megtekinthetik Papp Éva Üdvözlet Isztambul című fotókiállítását is. A szemle eredményhirdetését és a díjátadót vasárnap délután tartják.



A Diákfimszemlét 24 éve Merza Gábor független filmes, Papp László média tanár, Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező abból a célból hozták létre, hogy a fiatal filmeseknek bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak. Az általános iskolás, középiskolás és fiatal filmesek saját korosztályi környezetükben mutathatják be legújabb

filmes munkáikat a nyilvánosság és a szakmai közönség előtt - írták a tájékoztatóban.