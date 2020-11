Keddtől felfüggesztik a halasztható műtéteket

Elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését keddtől az emberi erőforrások minisztere.





Kásler Miklós - az Emberi Erőforrások Minisztériumának szombati közleménye szerint - az egyre növekvő számú koronavírusos beteg folyamatos ellátásának biztosítása érdekében adott ki utasítást valamennyi aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény és az Országos Mentőszolgálat vezetőjének.



Az utasításban elrendelte a halasztható műtétek - ideértve az egynapos sebészetet is - felfüggesztését keddtől, és szinte minden kórházat kijelölt a koronavírusos betegek ellátására. A kijelölés nem vonatkozik a korábbi miniszteri utasítás alapján mentesített intézményekre.

A beavatkozások felfüggesztése alól kivételt képeznek a sürgősségi ellátások, amelyek nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Továbbra is el kell végezni valamennyi onkológiai ellátást, a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a szakmai kollégium ajánlása szerinti kardiológiai ellátásokat, valamint biztosítani kell az asszisztált reprodukciós eljárások zavartalan működését is. Transzplantációt is lehet végezni a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett - áll a közleményben.A miniszteri utasítás szerint valamennyi közfinanszírozott, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény - kivéve a korábban mentesítetteket - köteles ellátni a középsúlyos és súlyos, igazolt Covid-fertőzött, valamint gyanús betegeket.Ennek érdekében az intézmények hétfőtől kötelesek elkülöníteni a Covid-betegek ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott összes ágyuk 40 százalékát, további 7 százalékát pedig lélegeztetésre alkalmas ágyként kötelesek a Covid-fertőzöttek ellátására biztosítani - írták.A pontos ágyszámokat intézményenként az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) rögzítik. Az utasítás meghatározza azt is, hogy mely szolgáltatók kötelesek ellátni a Covid-beteg gyermekeket, az intenzív ellátást igénylő koraszülötteket, valamint a művesekezelésre szoruló, szoros kontaktnak számító, gyanús vagy fertőzött betegeket.Az utasítás meghatározza, hogy a fekvőbeteg-intézetek koronavírus-fertőzés gyanúja esetén a beteget megfelelően izolálják és végezzenek antigén gyorstesztet. Pozitív eredmény esetén a beteg az igazolt betegekkel közös szobába helyezhető. Negatív eredmény esetén PCR-mintavétel is szükséges.A Covid-gyanús és igazolt betegek betegútját az Országos Mentőszolgálat koordinálja. Az igazolt Covid-fertőzött, de tünet- és panaszmentes, valamint az enyhe és mérsékelt tüneteket mutató betegek otthonukban maradnak, illetve otthonukba bocsáthatók. Esetükben javasolt a napi háziorvosi konzultáció - közölte a minisztérium.



Képünk illusztráció.