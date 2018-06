Kásler: köszönet és megbecsülés illeti a védőnőket

Köszönet és megbecsülés illeti a védőnőket, akik nagyon nehéz körülmények között végzik áldozatos munkájukat, és életük, lelkük egy részét adják oda másokért - mondta az emberi erőforrások minisztere a védőnők napja alkalmából rendezett pénteki budapesti ünnepségen.



Kásler Miklós kiemelte: a kormány elsődleges célja, hogy a magyar nemzet létkörülményeit, a nemzet fennmaradását biztosítsa, és ennek záloga a család.



A családok teremtik meg azt a lehetőséget, hogy egészséges, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott, harmóniában élő gyermekek nőhessenek fel, aki tovább viszik a magyar nemzet és európai kultúra tradícióit - tette hozzá.



Magyarországon 1915. június 13-án jött létre az Országos Stefánia Szövetség, amely célul tűzte ki a csecsemőhalandóság csökkentését, a születésszám növelését, ezáltal a népesség számbeli erősítését, valamint a tudatlanság és a babona elleni küzdelmet. A második világháború után átalakult a rendszer, létrejött a védőnői szolgálat, amely ma is állami keretek között működik.



Kásler Miklós elmondta: valószínűleg a szövetség létrehozója, Stefánia belga királyi hercegnő, Rudolf Habsburg-Lotaringiai főherceg özvegye sem gondolt arra, hogy egyszer az egész országra kiterjed majd az Európában is egyedülálló védőnői hálózat, amely rendkívül széles kapcsolatrendszert épített ki az egészségügyi ellátás területén a családorvosokkal, a gyermekorvosi hálózattal, a szociális terület munkatársaival, a közigazgatással és a belügyi szervezetekkel is.



A miniszter kiemelte: az embernek nemcsak a fizikai, fiziológiai körülményei lényegesek, hanem a lelkiek is, mert az határozza meg az emberi élet minőségét. "Mi mindnyájan közösen azon dolgozunk", hogy az emberek ne csak jól éljenek, hanem szebben is - fogalmazott.



Hozzátette: köszönik a védőnők munkáját és a továbbiakban is számítanak rájuk. Tárcája arra törekszik, hogy helyreállítsa, növelje a védőnők iránti tiszteletet, megbecsülést, és biztosítsa a munkakörülményeiket.



Nagy Anikó egészségügyért felelős államtitkár beszédében kiemelte, a védőnők egyedülálló bizalmi állásban vannak, hiszen a családokkal foglalkoznak, ahol az emberek őszintén tudják az érzelmeiket kifejezni.



Mint mondta, a védőnők "jelzőfények", amire nagy szüksége van az országnak, ezért a kormány és az egészségügyi tárca is kiemelt figyelmet fordít a védőnői hálózatra. Ennek érdekében a következő időszakban is mindent megtesznek azért, hogy a védőnők elvégezhessék kiemelten fontos munkájukat.



Bábiné Szottfried Gabriella, az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnői tagozatának vezetője felidézte: 103 évvel ezelőtt az Országos Stefánia Szövetség a nemzet számbeli erősítése mellett a tudatlanság elleni küzdelmet is céljául tűzte, és ez még mindig aktuális. Bár - jegyezte meg - most nem azért kell küzdeniük, hogy információhoz juttassák a gondjaikra bízottakat, hanem azzal, hogy az ellenőrizetlen információáradatból az adekvát ismereteket tudják továbbadni.



Az ünnepségen átadták a miniszteri elismeréseket. Védőnői szolgálatért díjban részesült Csordás Istvánné, Ófehértő nyugalmazott körzeti védőnője. Pro Sanitate díjat öten, miniszteri elismerő oklevelet 24-en kaptak.