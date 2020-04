Kamatmentes hitelt, adókönnyítést kapnak a gazdák

Június végéig mentesülnek más gazdasági területekhez hasonlóan a munkáltatók a munkavállalóik munkabérei utáni közterhek megfizetése alól a turizmus és a vendéglátás kényszerű szüneteltetése miatt leginkább bajban lévő ágazatokban, így a díszkertészeknél, a bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka-előállítóknál, a kisüzemi sörfőzdéknél és a vadgazdálkodási szolgáltatóknál is - közölte Nagy István (képünkön) agrárminiszter az operatív törzs keddi online sajtótájékoztatója előtt.

Továbbá a munkavállalóknak a járulékok közül csak a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük, de annak mértéke nem haladhatja meg a 7710 forintot. A járvány a lehető legrosszabbkor, a legfontosabb értékesítési időszakában törte ketté a dísznövényekkel foglalkozó vállalkozások tevékenységét, ezért ezek a könnyítések őket is megilletik a kormány álláspontja szerint, rájuk is kiterjesztették - tette hozzá.



A legkisebb mezőgazdasági termelők számára is komoly pénzügyi segítséget jelent, hogy döntöttek a szabad felhasználású, akár három éves futamidejű Agrár Széchenyi Folyószámla Hitel ingyenessé tételéről és a felvehető hitelkeret megduplázásáról. Ez azt jelenti, hogy az év végéig megkötött új hitelszerződéseknél a felvehető hitel maximumát a jelenlegi 100 millió forintról 200 millió forintra növelték, az agrártárca költségvetési forrásaiból jelenleg is nyújtott kamat- és kezességi díjtámogatást 100 százalékra emelte, valamint vállalta a hitelek megkötésével-, fenntartásával kapcsolatos költségek 100 százalékának megtérítését - jegyezte meg.



Nagy István kifejtette, hogy az Agrár Széchenyi Kártya esetében az eddigi 18 600 hitelügylet és az ennek keretében kihelyezett 200 milliárd forint hitel jól mutatja, hogy ehhez a pénzügyi forráshoz tényleg könnyű hozzáférni, nem véletlen, hogy kulcsszerepet játszott az egyéni gazdaságok hitelezésének elmúlt években történt felfutásában. A minél olcsóbb és könnyebb hitelhez jutást segítő lépések közé tartozik, hogy döntöttek az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által a hitelekhez nyújtott kezességek díjainak csökkentése érdekében az e díjakhoz nyújtott minisztériumi költségvetési díjtámogatás 0,75 százalékra emeléséről.



A tárcavezető kiemelte, hogy a kormány eddig bejelentett gazdasági intézkedései hatalmas segítséget jelentenek a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban tevékenykedő mintegy 300 ezer gazdaság, vállalkozás számára. Az év végéig meghirdetett, teljes hitelfizetési moratórium, vagy a felgyorsított áfa-visszaigénylések mind-mind segítik pénzügyi helyzetük stabilizálását. Az agrártámogatások folyamatos kifizetése, a támogatási rendszerben alkalmazott könnyítések - különösen a Vidékfejlesztési program beruházásaira vonatkozó eljárásoknál - is ahhoz járulnak hozzá, hogy a termeléshez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre álljanak.



Az agrártárca javaslatcsomagjában számos további lehetséges beavatkozási eszközt megfogalmazott. Rendelkezik rövidtávú válságkezelési intézkedésekre, valamint a gazdaság újraindítását támogató beruházási programokra vonatkozó tervekkel, programokkal is. A Gazdaságvédelmi akciótervben tehát eddig is kiemelt szerepet kapott az agrárium. Múlt héten a terület számára célzott segítséget jelentő intézkedéscsomag is megjelent - mondta az agrárminiszter, aki bízik abban, hogy a kormány által most elfogadott javaslataik is az ágazat nehézségeinek minél hatékonyabb leküzdését fogják szolgálni.



Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sokat dolgoztak azon, hogy biztosítsák az élelmiszer megtermelésének feltételeit és a fogyasztókhoz való eljutásának biztonságát. Számos élelmiszeripari céget és gazdálkodót látogatott meg az utóbbi hetekben, továbbá feldolgozták a szakmai szervezetek Gazdaságvédelmi akciótervhez készített javaslatait, és ennek alapján állították össze a saját, a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart érintő javaslatcsomagjukat. A legfontosabb célok most az értékesítési lehetőségek, a bevételek és a gazdaságok működéséhez szükséges munkaerő biztosítása.



Ennek szellemében a miniszter nyílt levélben kérte a Magyarországon működő élelmiszer kiskereskedelmi láncokat és a hazai beszállítókat a magyar termékek preferálására az import helyett. Emellett kiállt azért is, hogy az önkormányzatok a járványügyi szabályok betartása mellett tartsák nyitva a piacokat annak érdekében, hogy az emberek hozzáférjenek a magyar kistermelők termékeihez. Mindezek mellett az AM elindította a munkaszuret.hu internetes oldalt, egy olyan online felületet, amelyen keresztül az idénymunkát kínáló agrárvállalkozások nyújtotta munkalehetőségeket minél több magyar ember számára meg tudják mutatni, bevételszerzés lehetőségét teremtve mindazoknak, akik most más gazdasági ágazatokban tartósan vagy átmeneti jelleggel elvesztették megélhetésüket - fűzte hozzá Nagy István.