Július 31-ig lehet jelentkezni az Év tanyája díjra

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) idén második alkalommal hirdetett pályázatot Az év tanyája díj elnyerésére, amelyre július 31-ig lehet jelentkezni - mondta Szakáli István Loránd, az FM agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára csütörtökön, sajtótájékoztatón, Budapesten.



Kiemelte, hogy a szaktárca honlapján elérhető felhívásra négy kategóriában lehet jelentkezni, és idén először határon túli tanyák is pályázhatnak. A tanyák kizárólag elektronikusan az [email protected] e-mail címen jelentkezhetnek.



Kifejtette, hogy elsősorban olyan tanyák jelentkezését várják, amelyek a hagyományos gazdálkodási formákra helyezik a hangsúlyt. Az év hagyományőrző tanyája kategória főként a hagyományos tanyai jelleg megőrzését támogatja, míg a határon túli tanyafelhívás azért jött létre, hogy a kormány felmérje a külhoni magyarság tanyáinak helyzetét. Ezek mellett az idén is odaítélik a közönség díjat a legtöbb szavazatot elnyert pályázatnak, amelyekre voksolni az erre a célra létrehozott közösségi oldalakon lehet - sorolta.



Hangsúlyozta, hogy tavaly a felhívásra több mint 100-an nyújtottak be pályázatot, amely azt mutatja, hogy a tanyán élők büszkék az eredményeikre.



A helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón ismertette A magyar tanyák és a Tanyafejlesztési program című kiadványt, amely többek között mindenki számára jó példaként szolgáló tanyagazdaságokat mutat be. Emlékeztetett, hogy a tanyaprogram immár az egész Alföldre kiterjed, 2011-2016 között a mintegy 1700 nyertes pályázatra több mint 8 milliárd forint forrást biztosítottak. A kormányzat támogatásával a tanyafejlesztési program folytatódik, mivel létjogosultsága van a magyar vidék fejlesztéspolitikájában - mondta.



Megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban csekély mértékben nőtt a tanyai létformát választók száma, közel 200 ezer ember él tanyán.



Kitért arra is, hogy az elismeréssel és a kiadvánnyal szeretnék népszerűsíteni és vonzóvá tenni a tanyasi létformát a XXI. század embere számára.