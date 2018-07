Jótékonysági kutyafesztivált rendeznek a fővárosban

Jótékonysági kutyafesztivált rendeznek július 21-én a budapesti Bókay-kertben, ahol az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet a szervezők.



A szakmai előadások és bemutatók mellett könnyűzenei koncertek és játékok is várják a kutyabarát közönséget a DogMopolitan elnevezésű programon - közölték a szervezők.



A Rex Kutyás Egyesület segítségével tanácsot kaphatnak a résztvevők arra, hogyan készüljenek egy új kiskutya érkezésére, valamint az első időkhöz is hasznos tanácsokkal látják el a gazdákat. Lesz szó a szobatisztaságra nevelésről, beilleszkedésről és a szeparációs szorongás megelőzéséről is.



A Murmuczok Állatgyógyászati Centrum munkatársai az egyik legveszélyesebb, parazita által terjesztett betegségről, a szívférgességről, valamint az ez elleni védekezési és kezelési lehetőségekről tartanak előadást, de az állatok helyes táplálásáról is lesz szó a kutyamasszázs és a hidroterápia jótékony hatásai mellett.



A Pestlőrinci Kutyaiskola a kutyatámadás kiváltó okait részletezi majd, valamint beszélnek szakértők a segítő kutyák jótékony hatásairól, valamint az állatok elvesztése miatti gyászról is.



Az előadásokat és bemutatókat kirakodóvásár kíséri, ahol a kutyás termékek mellett számos fajtamentő és állatvédő egyesülettel is meg lehet majd ismerkedni.



A fesztivál szervezőinek célja, hogy minden évben egy kisebb, rászoruló menhelyet támogassanak, így az első évi gyűjtéssel az EbÁrvaház menhely munkáját szeretnék segíteni.



A kutyás programok mellett a gyerekeket a Grimm-Busz színház előadása is várja, a színpadon pedig fellép Vastag Csaba, a Happy Gang, a Kiscipő zenekar és a Kozmix is.